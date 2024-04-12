Amazon'un Fallout dizisi, Fallout oyunu için de büyük bir reklam kampanyası başlamasına neden oldu. Fallout 4 ile Fallout 76, şimdi de NVIDIA'nın GeForce NOW hizmetine eklendi.

Amazon Prime Video'nun geçtiğimiz günlerde yayımladığı yeni dizisi Fallout, çok ciddi bir pazarlama süreci geçirdi. Dizinin büyük ilgi görmesini isteyen Amazon, elinden geleni ardına koymadı.

Fallout dizisi için başlatılan reklam çalışmaları kapsamında Fallout oyunları, Xbox, PlayStation ve PC için kısa süreliğine ücretsiz hâle getirildi. Ayrıca Amazon Prime aboneleri, Prime Gaming kapsamında Fallout oyunlarına ücretsiz erişme imkânı yakaladılar. Ekip, şimdi bu reklam çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Fallout 4 ile Fallout 76 NVIDIA GeForce NOW'a eklendi!

NVIDIA'nın bulut oyun platformu GeForce NOW için yapılan açıklamada, Fallout 4 ile Fallout 76'nın bu platforma da eklendiği ifade edildi. Böylelikle oyunu daha önceden satın almış oyuncular, GeForce NOW üzerinden Fallout oynama imkânı yakalamış olacaklar.

Fallout dizisi ile ilgili detaylı bilgi için:

Fallout dizisi, birkaç gündür Amazon Prime Video'da izlenebiliyor. Yapılan bunca reklam çalışmasının diziyi ne kadar popüler hâle geleceğini birkaç hafta içerisinde göreceğiz...