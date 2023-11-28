Vanity Fair, Amazon Prime'da yayımlanacak Fallout dizisinin ilk görsellerini bizlerle buluşturdu. İkonik RPG serisinden uyarlanan yapım, önümüzdeki yıl çıkış yapacak.

RPG türünün en popülerlerinden olan Fallout’tan uyarlanan bir dizinin çıkacağı geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Amazon Prime Video’da yayımlanacak yapımdan son zamanlarda çıkış tarihi de dahil ilk bilgiler gelmeye başlamıştı.

Bugün ise dizinin büyük merakla beklenen ilk görüntüleri paylaşıldı. Fallout’a ilk bakış, Vanity Fair’ın özel bir haberiyle bizlerle buluştu. Görüntüler, dizide oyunun hayranlarını sevindirecek birçok şeyin yer alacağını ortaya koyuyor. İşte dizi hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Fallout dizisi, oyunlardan aşina olduğumuz birçok unsura yer verecek

Fallout’ın ilk görselleri, dizideki oyuncuların, evrenin ve diğer birçok tanıdık şeyin nasıl görüneceği hakkında bizlere fikir veriyor. İkonik güç zırhları ve Çelik Kardeşliği’ni fotoğraflarda görebiliyoruz. Walton Goggins’in hayat vereceği, burunsuz ceset benzeri görüntüye sahip The Ghoul ve ana karakter Lucy de görüntülerde yer alıyor.

Diziden paylaşılan diğer görseller

Fallout dizisi konusu

Fallout dizisi, tıpkı oyunlar gibi nükleer savaş sonrası bir evrende geçecek. Yapımda, post apokaliptik Los Angeles’a gideceğiz ve orijinal bir karakter olan Lucy’nin hikâyesini izleyeceğiz. Zırhlar, sığınaklar, Vertibird araçları ve daha birçok tanıdık unsuru da dizide göreceğiz.

Buna ek olarak dizi, Fallout’ın ikonik sarı saçlı "Vault Boy" olarak bilinen maskotunun da nasıl ortaya çıktığına değinecek. Vault Boy, Fallout oyunları boyunca oyuncu sağlığı, Vault-Tec gereçleri ve daha birçok farklı şekilde karşımıza çıkmıştı.

Fallout dizisi kadrosu

Fallout, Westworld’ün de arkasında olan Lisa Joy ve Jonathan Nolan çifti tarafından yaratıldı. Oyuncuları arasında ise Walton Goggins, Ella Purnell, Moises Arias, Kyle MacLachlan, Aaron Moten, Xelia Mendes-Jones, Johnny Pemberton

Fallout dizisi çıkış tarihi

Fallout dizisi, 12 Nisan 2024’te Amazon Prime Video üzerinden çıkış yapacak.