Fallout 4'e Fallout 3'ü Getiren Modun Oynanış Videosu

Fallout hayranlarının uzunca bir süredir bekledikleri Fallout 4 The Capital Wasteland moduyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. JuiceHead isimli bir YouTube kanalı, Fallout 4 motorunda Fallout 3 oynamanızı sağlayacak bu modun 8 dakikalık oynanış videosunu yayınladı.

Dünyanın en popüler RPG oyun serilerinden bir tanesi olan Fallout efsanesi, bir süredir "Fallout 4: Capital Wasteland" isimli bir mod ile gündemde. Uzunca bir süredir üzerinde çalışılan bu mod, Fallout 4'ün oyun motorunda Fallout 3'ü çalıştırmayı amaçlıyor ve oyunun hayranları tarafından da büyük bir merakla bekleniyor. Yaşanan son bir gelişme ise bu modun neler sunabileceğini ortaya koyuyor.

Fallout 4: Capital Wasteland, bağımsız bir geliştirici ekibi tarafından geliştiriliyor. Yani bu mod yayınlanabilirse, fan yapımı bir eser olarak kayıtlara geçecek. Fallout hayranları, bu mod yayınlandığında Fallout 3'ün tüm bölümlerini, oyun içi diyaloglar ile mekanları Fallout 4 motorunda deneyimlemiş olacaklar. Peki böylesi bir mod oyunculara neler sunabilir? JuiceHead isimli YouTube kanalı, tam olarak bu sorunun cevabını veriyor.

Fallout 4: Capital Wasteland'in son haline ait 8 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

JuiceHead isimli YouTube kanalında paylaşılan son video, Fallout 4'e Fallout 3'ü yeniden getiren oyun modunun neler sunabileceğini gözler önüne seriyor. Fallout hayranlarının bu videoyla ilgili yaptığı yorumlara baktığımızda, modun genel olarak beğenildiğinin ve oyunseverlerin bir an önce bu moda kavuşmak istediklerini görüyoruz.

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi, bağımsız geliştiriciler bu modu tamamlayabilmek için uzunca bir süredir çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak modun ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir belirleme şu an için mevcut değil. Dilerseniz artık sizleri, Fallout 4: Capital Wasteland'in son halini gösteren 8 dakikalık oynanış videosu ile baş başa bırakalım.