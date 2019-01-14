Fallout 76'da Gizli Bir Geliştirici Odası Keşfedildi

Fallout 76 oyuncuları, Easter Egg niteliğinde bir oda keşfetti.

Yılların aksiyon içerikli oyun serisi Fallout'un yeni oyunu Fallout 76, MMORPG temasıyla oynayan kullanıcıları âdeta büyülüyor. Fallout 76 kullanıcılarının oyun içerisinde keşfettiği bir yenilik ise ganimet niteliği taşıyor. Fallout 76 oyuncuları, geliştiricilere özel olarak tasarlanmış bir odayı bugün içerisinde açığa çıkardı.

İçerisinde bolca bulunan Easter Egg'leriyle de tanınan Fallout oyun serisinin Fallout 76 oyununda, oyunda daha kullanılabilir duruma getirilmemiş eşyalar dahil olmak üzere bütün eşyaların olduğu bir oda keşfedildi. Odanın içerisinde aynı zamanda eşyaları koruyan gardiyan niteliğinde bir karakter de bulunuyor.

Reddit üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan bir kullanıcı, bu tür geliştirici odalarının; oyundaki silahlar ve zırhlar gibi eşyaların tek tek bulunup denenmesi yerine kolay bir şekilde test edilmesini sağladığını ve aynı zamanda mod üreticilerine de oldukça kolaylık yarattığını söylüyor. Keşfedilen odanın çok oyunculu modda dahi erişilebilir olduğuna değinen kullanıcılar, bu odanın kısa süre içerisinde oyundan kaldırılacağını düşünüyorlar.