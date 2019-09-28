Fallout 76 Sonunda Test Sunucusuna Kavuşuyor

Çıkışından bu yana gelen güncellemelerle oyun içinde büyük hatalara sahip Fallout 76, oyuncularının uzun zamandır istediği özelliğe sonunda kavuşuyor. Fallout 76'ya gelecek güncellemeleri test etmek isteyen oyuncular 2020 yılından itibaren test sunucusunda yenilikleri denemeye başlayabilecekler.

Haziran ayında gelen güncellemeyle hatadan geçilmez hale gelen Fallout 76’ya sonunda oyuncularının uzun zamandır istediği özellik geliyor. Gelecek yamaları önceden deneyimlemek ve görüşlerini paylaşmak isteyen oyuncular Bethesda’dan sürekli bir test sunucusu açmalarını istiyorlardı. Sonunda bu dilek gerçekleşiyor ve Fallout 76’ya bir test sunucusu ekleniyor.

Test sunucusunun gerekliliği özellikle haziran ayında gelen 11. güncellemeyle daha da artmıştı. Oyuncular oyunlardaki hatalardan bıkmışlar ve Bethesda’ya bir test sunucusu için adeta yalvarır duruma gelmişlerdi. Sonunda istediklerine kavuşacak olan oyuncular artık Bethesda bir güncelleme getirmeden önce bu güncellemeyi deneyebilecek ve gerekli düzeltmeleri önerebilecek.

Yenilikler yalnızca test sunucusuyla sınırlı kalmıyor. Bethesda, Fallout 76’ya güvenliği artırmak için çok faktörlü kimlik doğrulamayı da getirmeyi planlıyor. Bunun dışında tabii ki oyunda iyileştirmeler ve hata gidermeleri de yer alacak. Yeniliklerin geliş tarihi ise Bethesda tarafından 2020’nin ilk çeyreği olarak açıklandı.

Bethesda; Reddit, sosyal medya ve resmi forumlardaki Fallout 76 oyuncularının paylaştığı sorunları ve önerileri de yakından takip ettiğini dile getirdi. Geliştirici şirketin farkında olduğu istekler arasında atıldığınız ya da bağlantınızın koptuğu bir sunucuya tekrar bağlanma özelliğinin de getirilmesi bulunuyor.