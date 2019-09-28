Xiaomi Kullanan Pokemon GO Oyuncuları Durduk Yere Banlanıyor

Bir zamanlar dünyayı kasıp kavuran Pokemon GO çılgınlığı günümüzde eski ateşine sahip olmasa da devam ediyor. Ancak oyunun anti hile yazılımı bazı Xiaomi kullanıcılarını hile kullanmakla suçluyor ve banlıyor.

Birçok oyun geliştiricisi oyunlarını hilecilerden korumak için en efektif yolu aramaya koyulur. Bu, özellikle son yıllarda çok daha gelişmiş hile önleme sistemlerinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ancak görünen o ki Pokemon Go’nun geliştiricisi Niantic’in kullandığı anti hile yazılımı hile kullanmayan masum insanları da hileci olarak görebiliyor.

Reddit’te paylaşılan bir gönderiye göre birçok Xiaomi kullanıcısı, Pokemon GO’da hileci olarak görülüyor ve hesaplarına erişim engeli getiriliyor. Oyuna girmek isteyen kullanıcıların karşısına, üçüncü parti yazılım ya da değiştirilmiş yazılım kullandıkları gerekçesiyle Kullanım Şartları’nı çiğnediklerini iddia eden bir uyarı metni çıkıyor.

Değiştirilmiş yazılım veya üçüncü parti yazılım kullanmak, birçok anti hile sisteminin tespit edebildiği ve cezalandırabildiği yasak şeyler arasında yer alıyor. Ancak hesaplarına erişim engeli getirilen Xiaomi kullanıcıları kendilerinin masum olduğunu ve hiçbir şekilde hile kullanmadıklarını belirtiyor. Erişim engeliyle karşılaşan bir kullanıcının açıklaması şu şekilde:

"Eylül ayı içerisinde iki kez uyarı ekranıyla karşılaştım (Pokemon GO’da iki uyarıdan sonra bir kez daha hile yaptığınız tespit edilirse bir sonraki uyarınız kalıcı ban uyarısı oluyor.) Buna neden olacak şeyin, Xiaomi Redmi 5 telefonumda olan teknik bir sorundan başka bir şey olabileceğini tahmin etmiyorum."

Bu sorun genelde kullanıcının da söylediği Xiaomi Redmi 5 telefonlarında yaşanıyor. Sorunun tam kaynağı bilinmese de kimileri Xiaomi telefonlarda yüklü olan bir sistem uygulamasının hile yazılımı olarak görüldüğünü iddia ediyor. Bir başka iddia da sorunun MIUI 10’un Appbooster uygulamasından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Geliştirici şirket Niantic henüz bu iddiaları doğrulayabilmiş değil.