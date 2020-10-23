Geçtiğimiz günlerde Microsoft tarafından satın alınan geliştirici stüdyo Bethesda, Fallout 76'ya yakında eklenecek 'Steel Dawn' güncellemesi için yeni bir fragman yayınladı. Güncellemenin aralık ayında oyuncuların beğenisine sunulması bekleniyor.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen aksiyon rol yapma oyunu Fallout 76, önümüzdeki günlerde yeni bir içerik güncellemesi alacak. Steel Dawn adı verilen yeni güncelleme, oyuna eklenecek altıncı içerik genişlemesi olacak ve Brotherhood of Steel ana odak noktası olacak.

Fallout 76: Steel Dawn güncellemesi, bu sabah yayınlanan kısa bir fragmanla duyuruldu. 38 saniyelik video, Steel Dawn güncellemesiyle oyuncuları nelerin beklediğine bir ilk bakış atmamızı sağlıyor. Yayınlanan videoda güncelleme için "Çok Yakında" dense de genişleme paketinin önümüzdeki aralık ayında sunulması bekleniyor.

Fallout 76: Steel Dawn I Fragman

Video, bir süper mutant tarafından Wasteland'e doğru kovalanan biriyle başlıyor ve yeni güncellemeye dair pek fazla detay içermiyor. Ancak videonun açıklaması, yeni güncellemede bizi nelerin beklediğine ışık tutuyor.

Bu noktada yeni güncellemede California'dan Appalachia'ya gönderilen Paladin Leila Rahmani ve birliklerinin oyuncuları beklediği söylenebilir. Bunun dışında her yeni Fallout 76 içerik güncellemesinde olduğu gibi, bu güncellemede de pek çok yeni karakter ve konum olacağından emin olabilirsiniz. Oyuncular, muhtemelen fragmanın sonunda gördüğümüz Brotherhood kalesini bile ziyaret edebilecekler.

Geliştirici firma Bethesda, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kampanya başlatarak Fallout 76'yı 26 Ekim tarihine kadar ücretsiz oynanabilir hâle getirmişti. Bu kampanya sayesinde oyuncular, önümüzdeki 3 gün boyunca Fallout 76'yı PlayStation 4, Xbox One ya da PC üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabilecek.

Fallout 76, şu anda Steam üzerinde 27 Ekim'e kadar sürecek kampanya dahilinde 51,60 TL'den satılıyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak Fallout 76'nın Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.