Artık sunucu sorunlarıyla tanır olduğumuz Electronic Arts'ın sunucuları bugün akşam saatlerinde FIFA 21'e eklenen yeni güncelleme nedeniyle bir kez daha çöktü. EA Destek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sorunun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Sık sık çökme problemleriyle gündeme gelen EA sunucuları, bir kez daha çöktü. Downdetector verilerine göre son bir saat içerisinde yüzlerce sunucu problemi rapor edilirken, sosyal medyadan paylaşımda bulunan oyuncular ise birçok EA oyununa erişemediğini belirtti.

EA sunucularındaki sorunun, FIFA 21'e eklenen yeni Rulebreakers güncellemesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Planlı olduğu belirtilen bu bakımın, normalde bir saat sürmesi bekleniyordu ancak hak verirsiniz ki bu tür güncellemeler genellikle planlanandan daha uzun sürüyor.

Birçok oyuna erişilemiyor:

EA Cadılar Bayramı etkinliğinin bir parçası olarak oyuna eklenen Rulebreakers, FIFA 21'in ilk büyük çöküşü oldu ancak muhtemelen sonuncusu olmayacak. Bu noktada FIFA oyuncuları sunucu çökmelerine alışkın olsa da bu seferki biraz tuhaf ve bazı oyunculara "oyuna sahip değilsiniz" hatasını veriyor.

Bu noktada konsolunuzu yeniden başlatmak ya da internet bağlantısını kontrol etmek işe yaramayacak zira sorun EA sunucularından kaynaklanıyor ve yalnızca FIFA 21 ile sınırlı değil. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Apex Legends ya da diğer EA oyunlarına bağlanamadığını bildiriyor.

EA Destek, çalışmaların devam ettiğini bildirdi:

Öte yandan EA'in Twitter'daki destek hesabı, bazı bağlantı hatalarının farkında olduklarını ve sorunla ilgilendiklerini belirtti. Bu paylaşımı yaklaşık 40 dakika önce yapan ekip, yeni bir gelişme bildirmedi ve sunucu sorunları hâlâ devam ediyor.

Sık sık sunucu sorunlarıyla gündeme gelen EA, her defasında oyuncuları öfkelendirmeyi başarıyor. Öyle ki milyar dolarlık şirket, artık yeni oyunlarından çok sunucu sorunlarıyla tanınır oldu. Bakalım bu seferki sorun ne zaman çözülecek.