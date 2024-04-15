Fallout tarihinin belki de en çok beklenen modu olan Fallout: London ertelendi. Bir oyun kadar büyük olacak modun, normalde haftaya çıkması gerekiyordu.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan Prime Video dizisiyle bugünlerde yeniden popüler hâle gelen Fallout serisinin sevilen oyunu Fallout 4’ün yıllardır beklediği bir mod var. İlk olarak 2021’de duyurulan bu modun ismi Fallout: London.

Bu dev modun normalde 23 Nisan 2024 tarihinde oyunseverlere sunulması bekleniyordu. Ancak gelen yeni açıklamalar ertelendiğini gösterdi.

Fallout: London, Fallout 4’ün yeni nesil güncellemesi nedeniyle süresiz ertelendi

Geçtiğimiz günlerde Fallout 4’e, hem performans hem de grafik konusunda büyük iyileştirmeler sunacak bir yeni nesil güncellemesi geleceği açıklanmıştı. PC ve konsolun her ikisine de gelecek bu güncelleme için ise 25 Nisan tarihi verilmişti.

Modun ertelenmesinin arkasındaki nedenin de bu güncelleme olduğu belirtildi. Modun arkasındaki ekip Team FOLON, güncellemenin sorun yaratma ihtimali nedeniyle erteleme kararı aldıklarını belirtti. Yeni bir tarih verilmezken her şeyi hâlletiklerinde çıkaracaklarını eklediler. Yani modu bekleyenlerin daha fazla beklemesi gerekecek.

Serinin tarihinin belki de en çok beklenen modu olması beklenen Fallout: London, söylentilere göre bir oyun kadar büyük olacak. 30-40 GB boyuta sahip olacağı söylentileri var. 2237 yılında, Fallout 1 ile 2’nin arasında geçecek mod, normalde ABD’de geçen serinin geleneklerinden çıkarak bizi post apokaliptik Londra’ya götürecek.