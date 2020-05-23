Fallout Shelter, Tesla'nın Araç İçi Sistemine Eklendi

Tesla, araç içindeki eğlenceli oyunlarıyla sürücüleri memnun etmeyi başarıyor. Şirket, son güncelleme ile popüler oyunlardan biri olan Fallout Shelter'ı sisteme ekledi.

Teknoloji ilerledikçe otomobiller de bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Günümüzün en modern araçlarından biri olan Tesla'nın araç içi eğlence sistemi de bunu kanıtlar nitelikte. Tesla'nın içinde bulunan ekrandan oyun oynamak Tesla kullanıcıları arasında son derece popüler bir aktivite olarak biliniyor. Başarılı şirket gün geçtikçe sisteme yeni oyunlar ekleyerek güncel kalmaya çalışıyor.

Bethesda Games'in yapımcılığını üstlendiği oyun 'Fallout Shelter', Tesla araçlarına son gelen yazılım güncellemesi 2020.20 ile birlikte sisteme eklendi. Oyunun sisteme eklenmesi akıllara Bethesda Games'in yönetmeni Todd Howard'ın söylemini getirdi. Howard, geçtiğimiz sene Fallout Shelter'ın Tesla ekranlarına geleceğini belirtmişti. Bu cümleden dolayı, Tesla'nın çok daha önceden bu şirketle anlaşmış olabileceği düşünülüyor.

Sistemde birçok oyun bulunuyor:

Fallout Shelter, Tesla'nın sürücüler park halindeyken zaman geçirmeleri için onlara sunduğu oyunlardan sadece biri. Bu modern oyun da, adını Tesla'nın araç içi eğlence sisteminde bulunan 2048, Atari’s Super Breakout, Cuphead, Stardew Valley, Missile Command, Asteroids, Lunar Lander ve Centipede gibi bilinen ve eğlenceli oyunların arasına yazdırdı.

Güncellemenin sisteme getirdikleri bu yepyeni oyunla da sınırlı kalmıyor. Daha önce de sistemde bulunan tavla ve satranç oyunları, bu güncellemeyle eskiye göre daha zor bir hale geldi. Bunlarla birlikte, sinema modunda videoların daha kolay kontrol edilebilmesi amacıyla direksiyona bazı fonksiyonlar eklendi. Bu fonksiyonlar sayesinde sürücü videoyu duraklatmak veya atlamak gibi hareketleri daha kolay biçimde gerçekleştirecek.

Son olarak da araç içinde şarkı kaydetmeyi sağlayan Trax de bu güncellemeyle birlikte daha işlevsel hale geldi. Trax, artık araç içinde bir nevi piyano çalmanıza izin verecek. Güncelleme henüz tüm araçlara ulaşmış değil ancak yakın zamanda ulaşması bekleniyor.