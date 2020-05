Kendi Tesla Cybertruck’ınızı Oluşturmanıza İzin Veren Site

Tesla’nın geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde tanıttığı yeni kamyoneti Cybertruck, bir internet sitesi sayesinde sizin istediğiniz şekilde özelleştirilebilir oldu. Sitede yaptığınız özelleştirmeleri daha sonra bir görsel olarak kaydedebilir veya modeli iOS cihazlarda AR özelliğini kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Elektrikli otomobillerin öncü şirketi Tesla, bugüne kadar piyasaya sürdüğü tüm otomobilleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. Tasarrufu ve teknolojiyi birlikte sunan otomobiller, Tesla’nın popülerliğinin artmasında büyük rol oynadı ancak şirket, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni kamyonetiyle diğer araçlara göre fazlasıyla gündeme oturmuştu.

Tesla, geçtiğimiz aylarda oldukça ilginç görünen kamyoneti Cybertruck’ı tanıtmıştı. Cybertruck, tanıtıldığı günlerde görüş olarak insanları ikiye bölmüş olsa da herkes tarafından duyulmuştu. Böylece aracın popülerliği reklam olmadan zirveye ulaşmış, herkes illa bir kez Cybertruck kelimesini kullanmıştı.

Kendi Cybertruck'ınızı yapabileceğiniz site:

Cybertruck, bugüne kadar pek çok farklı temada ve şekilde karşımıza çıktı. Araç, internet ortamında dönen esprilere konu olmuş, hatta aracın çakma versiyonları bile yollarda görülmüştü. Yine de bugün Cybertruck, diğer örneklere göre daha normal bir şekilde karşımıza çıktı.

Tesla’nın yeni kamyonetini kendinize özel bir şekilde tasarlamak istiyorsanız, Cybertruck Owners Club tarafından hazırlanan ‘Cybertruck Configurator (Cybertruck Özelleştirici)’ sitesi sizin işinizi görecek. Site, 3 boyutlu bir Cybertruck modelini istediğiniz şekilde boyamanızı veya sınırlı şekilde modifiye etmenizi sağlıyor.

Cybertruck Configurator ile kendi Cybertruck’ınızın nasıl bir dokuya sahip olacağını, rengini, ne kadar parlak olacağını ayarlayabildiğiniz gibi bir de araca sticker’lar yapıştırabiliyorsunuz. Bununla birlikte aracınızdaki cam filminin yoğunluğunu, aracın süspansiyonunu ve fotoğraf için direksiyonun hangi derecede duracağını da ayarlayabiliyorsunuz.

Fotoğraf konusuna gelince Cybertruck Configurator ile tasarladığınız modeli ‘Save as image’ bağlantısından .jpg uzantılı bir görsel olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca bir iOS kullanıcısıysanız, cihazınızdaki AR özelliğini kullanarak Cybertruck’ı istediğiniz her noktaya taşıyabilir, kendi gözünüzle inceleyebilirsiniz. Bunun için ‘View in AR’ seçeneğini kullanabilirsiniz.