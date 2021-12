Harry Potter evreninde geçen Fantastic Beast serisinin üçüncü filmi 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore'dan ilk fragman geldi. İlk iki filmde Johnny Depp'in canlandırdığı kötü büyücü Grindelwald'un yerinde Mads Mikkelsen'i izleyeceğimiz film, 15 Nisan'da sinemalarda.

Efsane kitap serisi Harry Potter’dan uyarlanan ilk 8 filmden yıllar öncesinde geçen ve bu sefer sadece büyücü dünyasını değil, muggle yani sıradan insanların da dünyasını tehdit eden büyücü Grindelwald’a karşı verilen mücadeleyi izlediğimiz ‘Fantastic Beasts’ serisinin üçüncü filmi ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’ filminden beklenen ilk fragman sonunda geldi.

Başrolünde Eddie Redmayne’in hayat verdiği Newt Scamander’ı izlediğimiz; 2016 yılında 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' filmiyle başlayan ve 2018 yılında çıkan 'Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald' ile devam eden seride Redmayne’e, efsane büyücü Dumbledore’un gençliği olarak Jude Law ve ayrıca Katherine Waterson, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler ve Jessica Williams gibi isimler eşlik ediyor.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore 15 Nisan 2022’de sinemalarda

Serinin üçüncü filminde, ilk iki filmde Gerret Grindelwald rolünde izlediğimiz ancak yaşadığı çalkantılı boşanma sürecinde hakkında şiddet iddiaları ortaya atılan Johnny Depp’in yerineyse, sevilen ünlü oyuncu Mads Mikkelsen’ı izleyeceğiz.

Son filmin kaldığı yerden devam edecek olan Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore filminin ilk fragmanında, Harry Potter filmlerine göz kırpan pek çok detay göze çarpıyor. Büyü dünyasında bir kez daha yolculuğa çıktığımız filmde; ilk seride sadece ismini duyduğumuz veya çok kısa süreliğine gördüğümüz Aberforth Dumbledore gibi pek çok karakterin yanı sıra Quidditch maçları ve sihirli İhtiyaç Odası gibi tanıdık manzaraları görmek oldukça nostaljik bir his uyandırıyor.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Fragmanı

Harry Potter filmlerinin son dört filminin yönetmen koltuğundaki isim olan David Yates tarafından yönetilen filmin senaryosu ise kitapların yazarı J.K. Rowling ve ilk iki Fantastic Beasts filmiyle çoğu Harry Potter filminin senaryosunu yazan Steve Kloves tarafından kaleme alındı.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore 15 Nisan 2022’de sinemalarda.