Harry Potter'ın 20. yılının şerefine çekilecek bir araya gelme bölümü Return to Hogwarts duyuruldu. Oyuncuların film setinde bir araya geleceği özel program, yılbaşında HBO Max'te yayınlanacak.

Bir dizi, film ya da film serisine hayranlık besleyen birini heycanlanlandırması kesin olan şey nedir? Tabii ki ‘yeniden bir araya gelme’ adı altında üretilen yapımlar. Örneğin HBO, bu sene mayıs ayında Friends’in ‘Reunion’ bölümünü yayınlayarak dizinin hayranlarını sevinçten havaya uçurmuş, duygusal anlar yaşatmıştı. Yine aynı şirket, bu sefer de gelmiş geçmiş en popüler film serilerinden birinin reunion yapımına el atıyor.

Harry Potter’ın ilk filmi, bugün 20. yaşına girdi. 20. yıla özel bir şeyler yapılacağı aylar önce Warner Bros. tarafından duyurulmuştu. Ama kimse filmin yıldızlarının yeniden bir araya geleceği bir yapıma büyük bir olasılık vermedi. Derken bugün Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üçlüsünü bir araya getirecek ‘Return to Hogwarts’, bir fragmanla duyuruldu.

Serinin oyuncuları Hogwarts’a geri dönecek

Harry Potter film serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı, bugün 20 yaşına bastı. Gelmiş geçmiş en iyi fantastik serilerden biri olarak görülen Harry Potter’ın son filmi ise 2011 yılında vizyona girmişti. Yani seri, hayranlarına veda edeli de 10 sene geçti. Bu süreçte eminiz ki oyuncu kadrosuna da serinin kendisine de büyük bir özlem yaşandı. HBO da aynı Friends Reunion’daki gibi bu özleme son vermek için kolları sıvadı.

Bugün yayınlanan fragmanla duyurulan ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max’te yayınlanacak. Serinin ön planında olan oyuncular Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint’in yanı sıra 8 film boyunca gördüğümüz birçok isim de bu bölümde yer alacak. Oyuncular, filmlerin büyük bir kısmının çekildiği Hogwarts setini ziyaret ederek eski günleri yad edecek.