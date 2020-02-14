Fantastik Canavarlar Serisindeki Küplere Bindiren 10 Hata

Harry Potter hem kitap hem de film serileri ile başarılı olunca hayatımıza giren Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisi, ne yazık ki çok sevilmedi. Bunun da oldukça mantıklı nedenleri var.

Bir beşleme olması beklenen Fantastik Canavarlar, ilk iki filminden sonra epey eleştiri almıştı. Kitabın ve filmlerin yazarı J.K. Rowling, sırf bu yüzdensosyal medyadan uzaklaşmaya karar vermişti. Eleştirilerin yanında Harry Potter ve Fantastik Canavarlar serisi hayranları, filmlerde yapılan hatalara da sinirlenmişti. Çünkü bir çok hata, dizilerde bile görmeyeceğimiz basitlikteydi.

Fantastik Canavarlar 2, ilk filme göre nispeten daha çok sevildi. Özellikle Dumbledore’un görünmesi, birkaç tanıdık büyünün olması ve hikayesi ile dikkat çekti. Ancak bu bile hayranları mutlu edemedi. Yeni film için J.K. Rowling senaryo konusunda destek aldı, Fantastik Canavarlar 3 hakkındaki detayları da yakında öğreneceğiz. Gelin önce Fantastik Canavarlar izleyenlerin gözünden kaçmayan hatalara bakalım.

Fantastik Canavarlar filmlerinde Harry Potter hayranlarını küplere bindiren hatalar:

Minerva McGonagall daha doğmadan öğretmen olması,

Johnny Depp’in sürekli değişen bıyıkları,

Newt Scamander’in bir anda değişen kostümü,

Şehirde sadece bir bölgeye kar yağması,

Dumbledore'un bir anda şekil değiştiren şapkası,

Jacob’ın bir anda giden gömlek lekesi,

Bavul kapağının sürekli açılıp kapanması,

Kendi kendine düzelen kekler,

Sahnenin ortasında bir anda beliren figüran,

Tanıdık olmayan büyülerin kullanılması.

Henüz doğmamışken Hogwarts’ta öğretmen olmayı başaran McGonagall:

Harry Potter serisi hayranlarını belki de en çok kızdıran hatalardan biri olabilir. Bilindiği üzere Hogwarts’ta öğretmen olan Minerva McGonagall 1935 doğumlu ve Hogwarts’ta ders vermeye 1956 yılında başladı. Ancak karakteri Fantastik Canavarlar Grindelwald'ın Suçları filminde, 1927 yılında ders verdiğini görüyoruz, yani henüz doğmamışken. Böyle büyük bir hata nasıl yapıldı anlamak gerçekten çok zor.

Johnny Depp’in sürekli değişen bıyıkları:

Son dönemde gerçek hayattaki sorunlarıyla boğuşan Depp, Fantastik Canavarlar filminde de makyaj sanatçılarının hatasının kurbanı oldu. Çünkü film boyunca Depp’in canlandırdığı karanlık büyücü Gellert Grindelwald karakterinin bıyıkları bir uzamış bir kısalmış görülüyordu. Kapak görsellerinde yoğun ve uzun gözüken bıyıklar, filmlerde bir türlü aynı kalamadı ve sürekli yoğunluğu değişti.

Newt Scamander’in bir anda değişen kostümü:

Sempatik ve komik halleriyle Fantastik Canavarlar 1 ve 2. filmlerinde gönüllerimizde taht kuran Newt karakteri de hatalardan nasibini almış. Yukarıdaki görseldeki sahnede kahramanımız çok hızlı kostüm değişikliklerine maruz kaldı. Önce yeleği kayboldu ve sadece gömlek ile kaldı. Ardından papyonu bir anda gevşedi. Sahnenin ilerleyen kısımlarında da yelek geri geldi.

Şehirde sadece bir bölgeye kar yağdı:

Kar ve buzlu sahneden önce New York’taki havanın ılıman, yağmurlu ve bol bulutlu olduğu görülüyor. Ancak ne olduysa, sanki sırf bu sahne için karakterlerin gittiği bölgede kar fırtınası yaşanmış gibiydi. Bu durum dikkatli Fantastik Canavarlar hayranları tarafından hemen fark edildi. Dizilerde bu tarz devamsızlıkların olması normal bir şey ama üzerine aylarca çalışan filmlerde olmasına sözümüz yok.

Dumbledore'un bir anda şekil değiştiren şapkası:

Fantastik Canavarlar 2 filminde ilk kez genç Dumbledore ile karşılaşmıştık. Karakterin, Newt ile ilk buluşması hatırlarsanız çift katlı boş bir otobüste olmuştu. Bu sahnede Dumbledore, Fedora model bir şapka takıyordu. Hatanın konusu da olan bu şapka, sahne boyunca birkaç kez değişiyor. Sahnenin başında düzgün görünen şapka, otobüsün içerisindeyken bir anda bozuluyor.

Jacob’ın bir anda yer değiştiren gömlek lekesi:

Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar filminde sevimli karakterimiz Jacob’ın, Newt’in sihirli bavuluyla ilk defa karşılaştığı sahneyi hatırlıyor olmalısınız. Bu sahnede dikkat ederseniz bavula girmeden önce Jacob’ın gömleğinin sağ üst kısmında bir leke olduğunu görebilirsiniz. Ancak karakter bavula girdikten sonra bu leke bir anda yer değiştiriyor. Sahnenin ilerleyen bölümlerinde ise komple kayboluyor.

Bir türlü aynı kalamayan valiz kapağı:

Yukarıda bahsettiğimiz gömlek lekesi hatasının yaşandığı sahnede aslında başka bir hata daha var. Newt, bavuldan içeri girerken bavulun kapağı dik duruyor. Ancak kamera açı değiştirdiğinde kapak tamamen açılıyor. Geniş açılarda ise yine aşağıya doğru tamamen açılıyor. Bu sahnede izleyenlerin gözünden kaçmayan bir detay daha var.

Newt, içeri girdikten sonra bir kapıdan geçerek bavulun içerisindeki fantastik dünyaya giriyor. Bu sırada kapı tamamen açık ve Jacob şok geçirmiş bir şekilde olanları izliyor. Daha sonraki sahnede kapıyı tekrar açarak içeri girdiğini görüyoruz. Açık bir kapıyı yeniden açmak çok mantıklı bir hareket olmuştu.

Kendi kendine düzelen ve sıralanan kekler:

Fantastik Canavarlar 1 filminde en çok güldüğümüz sahnelerden biri Jacob’ın bankadaki halleri olabilir. Bu sahnelerin birinde Jacob pastane açmak için kredi başvurusu yapıyor. Tam bu sırada olaylar gelişiyor ve bavulla büyük bir macera yaşıyor. Ancak bavulun geçirdiği olaylara rağmen Sihir Bakanlığı’ndaki sahnede keklerin hâlâ yerli yerinde olduğu ve muhteşem gözüktüğü görülüyor.

Sahnenin ortasında bir anda figüran belirdi:

Leta ve Newt’in sihirlerle dolu Sihir Bakanlığı’ndaki buluşmasındaki temizlik makinesini hatırlıyor musunuz? İkilinin temizlik aracına yol verdiği andan sonrasına çok dikkat edin. O anda makinenin arkasında hiç kimse olmamasına rağmen, kamera açısı değiştiğinde bir anda yürüyen bir figüran görüyoruz. O bölgede gizli bir geçit yoksa bu da kesinlikle Fantastik Canavarlar çekim hataları içerisine giriyor.

Hiç tanıdık olmayan büyülerin kullanılması:

Harry Potter serisi sadece hikayesi ve karakteriyle değil aynı zamanda büyüleriyle de çok sevilmişti. Çünkü filmlerde büyüler gerçekten anlamlıydı ve gerek olmadıkça fazla büyü kullanılmıyordu. Bu da büyüleri daha da gizemli yapıyor ve havalı hale getiriyordu. Hatta kahramanlarımız zor büyüleri yapmak için bir hayli çalışıyor ve zaman harcıyordu. Ancak Fantastik Canavalar’da durum böyle değil.

Serinin 1. filmi ve Fantastik Canavarlar 2 izleyenler büyü yapmanın ne kadar kolay olduğunu gördüler. Harry Potter serilerinden farklı olarak adeta günlük yaşamlarındaki her şey için büyü kullanıyorlar; buna yemek yapmak da dahil. Bunun dışında asalarını adeta tabanca, tüfek ve roketatara çeviriyorlar. Bunlar bizim Harry Potter’da gördüklerimize oldukça ters durumlar. Hayranlar da daha fazla tanıdık büyü görmek istiyorlar.

Fantastik Canavarlar 3 vizyon tarihi ne zaman?

Filmi bu kadar hatalarıyla konuşsak da hepimizin aklında aynı soru var; Fantastik Canavarlar 3 çıkacak mı? Sizi fazla bekletmeden hemen müjdeli haberi verelim. Evet, Fantastik Canavarlar serisinin 3. filminin çekimleri bu ay içerisinde başlıyor. Vizyon tarihi ise 21 Kasım 2021 olarak belirlendi. Bir aksilik olmadığı takdirde yeni film önümüzdeki yıl vizyonda olacak. Bizi arada sinirlendirse de, Harry Potter havasını getirdiği için hâlâ çok seviyoruz.

3. filmin vizyon tarihi çok daha erken olabilirdi. Ancak ilk film ve ardından Fantastik Canavarlar Grindelwald’ın Suçları filminden sonra adeta linç edilen J.K. Rowling, 3. filmin senaryosunu baştan yazmaya karar vermiş. Ayrıca bu sefer tek başına da yazmıyor. Sadece bu gelişme bile hem bizim hem de Harry Potter hayranlarını heyecanlandırmaya yetiyor. Bu sefer istenilen tarzda bir film olacak gibi duruyor.

Fantastik Canavarlar kitabı 2001 yılında ilk kez okuyucusuyla buluşmuştu. Kendisinden önce yayınlanan Harry Potter kitabı kadar başarılı olamasa da ciddi bir hayran kitlesine ulaştı. Bu hayran kitlesi de çoğunlukla aslında aynı zamanda Harry Potter hayranı. Bu nedenle hayranları J.K. Rowling’den, yeni filmlerinde daha fazla Harry Potter dünyasından içerikler görmek istiyor.