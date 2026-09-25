Fantastik Edebiyattan Bilim Kurguya: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.
Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.
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Yeni Çıkanlar:
Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:
- Grand Alpine Oteli'nde Cinayet- Lucy Foley
- İsterseniz Yiyin Onu- Jean Teulé
- Tembel Değilim, Enerji Tasarrufu Modundayım- Dancing Snail
- Her Zamanki O Öldürme Arzusu- Camilla Barnes
- Vaim- Jon Fosse
- Roma'nın Beş Günü- Ahmet Ümit
Bilim Kurgu:
Teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirler, uzak galaksiler ve geleceğe dair çarpıcı senaryolar... Eğer "Ya bir gün gerçekten böyle olursa?" sorusunu kendinize sık sık soruyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre.
- Sirius: Vivus'un Anıları- RKAY
- Sahibinin Sesi- Stanislaw Lem
- Liktorun Kılıcı- Gene Wolfe
- Dune Rahibeler Meclisi- Frank Herbert
- Dünyaya Düşen Adam- Walter Tevis
- Kallokain- Karin Boye
Polisiye & Gizem & Gerilim:
Bir kitabı elimize aldığımızda "Bir bölüm daha okuyayım." dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:
- Kanlı Kefaret- Minette Walters
- Ongen Ev Cinayetleri- Yukito Ayatsuji
- Kusursuz Cinayet- Jean Baudrillard
- Ve Sonra Ölürsün- Michael Dibdin
- Willnot Kasabası- James Sallis
- Yalanlar Evinde- Ian Rankin
Fantastik Edebiyat:
Bazen gerçek dünyadan biraz uzaklaşmaya hepimizin ihtiyacı oluyor. Fantastik edebiyat da tam bu noktada devreye giriyor. Bu türdeki önerilerimiz, sizleri birkaç saatliğine de olsa bambaşka evrenlere götürmeyi başaracak.
- Ejderha Yolu– Daniel Abraham
- Ayna İmparatorluğu- Kameron Hurley
- Labirent- Virüs Kodu- James Dashner
- Kaplan Adam- Eka Kurniawan
- Dünyanın Öteki̇ Ucu- Joe Abercrombie
Klasikler:
Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.