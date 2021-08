Far Cry 5, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Ubisoft, en popüler oyunlarından olan Far Cry 5'i kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir hale getiriyor. 5 Ağustos'ta başlayan kampanya, 9 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Oyuncular bu süreçte ayrıca Far Cry 5'i yüzde 85'e kadar indirimle satın alabilecekler.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Ubisoft, 5-9 Ağustos tarihleri aralığını kapsayan bir kampanya başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında Far Cry 5 isimli popüler oyununu birkaç günlüğüne de olsa ücretsiz oynanabilir hale getirdi. Üstelik tüm platformlardaki oyuncular, Far Cry 5'i ücretsiz olarak oynayabilecekler.

2004 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Far Cry, oyunculardan görülmemiş bir ilgiyle karşılaştı. Bunun üzerine oyunu bir seri haline getiren şirket, 2018 yılında da Far Cry 5'i piyasaya sürdü. Bir süredir Far Cry 6 üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, yeni oyunu için geri sayıma devam ederken daha fazla oyuncuyu Far Cry serisiyle tanıştırmak istemiş gibi görünüyor.

Hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilir olan Far Cry 5, büyük indirim de geldi

Ubisoft'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre Far Cry 5, 5-9 Ağustos tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için ücretsiz oynanabilir. Oyuna PC üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar, Ubisoft Store ya da Epic Games'i kullanacaklar.

Hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek Far Cry 5, nispeten güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda, oyunu yüksek kalitede oynayabilmeniz için 4. nesil Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı, 8 GB RAM ve 40 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olan bir bilgisayara sahip olmalısınız.

Far Cry 5 için düzenlenen kampanyanın, yalnızca hafta sonuna kadar ücretsiz olmaktan ibaret olmadığını, büyük çaplı indirim yapıldığını söylemiştik. Bu indirim, oyunun kendisi için yüzde 85'lere, sezon bileti içinse yüzde 80'lere kadar ulaşıyor. Bu sayede Ubisoft, oyunu beğenmeniz durumunda uygun bir bedel ödeyerek, oyunu satın almanızı da sağlamış oluyor.

Far Cry 5 ücretsiz nasıl yüklenir?

Ubisoft, Far Cry 5 için resmi internet sitesinde özel bir sayfa yayınladı. Söz konusu sayfada Far Cry 5'i deneyimlemek istediğiniz platformu seçmeniz ve açılan pencerede oyunu 'yükle' demeniz yeterli oluyor. Unutmayın, Far Cry 5'i yalnızca bu hafta sonu ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz. Oynamaya devam etmek için oyunu satın almanız gerekiyor. Far Cry 5'in farklı platformlar için sunulmuş sürümlerine ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.