Far Cry 6 Hakkında Bilinen Tüm Detaylar

Ubisoft'un 2000'li yıllara damgasını vuran oyun serisi Far Cry, yakında yeni üyesine kavuşacak. Şirketin yaptığı anketlerse Far Cry 6 hakkındaki ilk detayları gün yüzüne çıkardı.

Ubisoft başta olmak üzere yıllardır pek çok geliştiricinin imzasını taşıyan Far Cry, 2004'ten bu yana kendine ciddi bir kitle edindi. Serinin son oyunu Far Cry New Dawn, 2019'da çıkışını yaptı. Yapıma dair beklentiler yüksekti ancak oyuncuların yüzü New Dawn ile pek de gülmedi. Ubisoft ise 2018'de çıkan Far Cry 5'in devamı niteliğinde olacak Far Cry 6 üzerinde çalışmaya başladı.

Şu an için Far Cry 6 ile ilgili yayıncılardan ya da geliştiricilerden gelen resmi bir açıklama yok. Şirket dışına sızan bilgilere bakınca Far Cry 6'nın çıkış tarihine ilişkin en net tahmin 21 Mart 2021 tarihini gösteriyor. Ubisoft'un Reddit üzerinden yaptığı bir ankette yer alan sorular ise oyuncuların beklentilerini fazlasıyla yükseltmeye yetti. Gelin şimdi Far Cry 6 hakkındaki en önemli detaylara bakalım.

Far Cry 6 hikâyesi Kuzey Kore ya da başka bir gezegende geçecek:

Far Cry 5, oyuncularını Amerika Birleşik Devletleri’nin Montana kırsalında bir hikâyeye dâhil etmişti. Devam niteliğinde olan Far Cry New Dawn ise aynı bölgede yaşanan bir kıyamet sonrası dünyayı bizlere sunuyordu. Mekanın başarılı işlenişi sayesinde çoğu oyuncu, buranın Montana olduğunu öğrenince oldukça şaşırmıştı.

Ubisoft, 2019 yılının başlarında Reddit üzerinden bir anket düzenlemiş ve yeni oyunun nerede geçmesini istediklerini sormuştu. Ubisoft’un sunduğu mekanlar, son derece ilgi çekici ve heyecanlandırıcıydı: Kuzey Kanada'nın bazı bölgeleri, başka bir gezegen, kıyamet sonrası dünya, Hindistan, Küba, Alaska bozkırları, Sibirya, Güney Amerika ormanları, Vietnam ormanları, Afrika, Sahra Çölü, Avustralya, Kuzey Kore ve Yeni Zelanda.

Bu seçenekler arasında yer alan kıyamet sonrası dünya hikâyesini Far Cry New Dawn oyununda başarılı bir şekilde gördük. Bu demek oluyor ki Ubisoft, oyuncuların isteklerini önemsiyor ve oyun düzenlemelerini buna uygun yapıyor. Far Cry 6 için Ubisoft’un sunduğu seçenekler arasında Kuzey Kore ve başka bir gezegen seçenekleri oldukça sevildi. Yeni oyunun bu yerlerden birinde geçmesi muhtemel görünüyor.

Far Cry 6 kötü karakterleri nasıl olacak?

Oyun keyfini artıran en önemli ögelerden biri de elbette oyunun kötü karakterleridir. Hiçbir oyun tutkunu, kolayca yok edeceği ya da bir anda karşısına çıkan, geçmişi olmayan bir kötü karakter istemez. Far Cry serisinin daha önceki oyunlarında karşımıza çıkan Vaas Montenegro, Pagan Min, Joseph Seed gibi kötü karakterler, serinin oyuncularının sevdiği kötü karakterlerdi. Çıta bu kadar yükselmişken Far Cry 6 için de kötü karakter beklentisi epey fazla.

Yeni oyun için beklenen kötü karakterin, yalnızca bir kez görülmesi ve onu yenip her şeyin bitmesi istenmiyor. Oyunun başlangıç bölümünden itibaren hikâyenin içinde olan, geçmiş hikâyesini detaylı olarak görebileceğimiz ve finale kadar her bölümde adım adım tanıyarak ve mücadele ederek karşılaşacağımız bir kötü karakter beklentisi mevcut.

Ubisoft’un kötü karakter kadar önemli olan düşmanlar konusunda da 2015 yılında yapmış olduğu bir anket bulunuyor. Anket seçenekleri arasında bulunan vampirler ve dinozorlar büyük ilgi gördü. Serinin önceki oyunlarında, farklı yerlerde gördüğümüz ilgi çekici düşmanlardan sonra vampir ve dinozor gibi heyecanlandıran düşmanlar epey güzel olacak ve oyun oynama zevkini artıracaktır.

Far Cry 6’da oyuncuları nasıl bir atmosfer bekliyor?

Serinin önceki oyunlarında gördüğümüz kadarıyla Far Cry hikâyelerinde zaman ve mekan konusunda hiçbir sınır yok. Ubisoft’un yaptığı anketlerde sunduğu seçeneklerde de bu durum görülüyor. Yeni oyun için beklenen mekanlardan biri olan başka bir gezegende geçecek bir hikâyenin günümüzden çok daha uzak bir gelecekte geçeceği öngörüldüğü için zamana ve mekana uygun kötü karakterler, düşmanlar ve silahlar bekleniyor.

Aynı şekilde yeni oyunun mekanlarından biri olabilecek Kuzey Kore için de beklentiler yüksek. Klasik bir hikâye yerine, düşman anketinde bulunan vampir ve dinozor gibi düşmanların Kuzey Kore’de oyuncuların karşısına çıkması ve daha önce hiç görülmeyen silahlar kullanılması, oyunun sunacağı atmosferi güçlendirecektir. Oyun tutkunlarının, artık Montana kırsalından çok daha fazlasını istediğini söyleyebiliriz.

Çoklu oyuncu seçenekleri ve olası sistem gereksinimleri:

Co-op yani eşli oynayış ya da çoklu oyuncu seçeneği, Far Cry’da oyuncuların en sevdiği özelliklerden bir tanesi. Serinin önceki oyunlarında bir görev, başka bir oyuncuyla beraber oynayabiliyor ve görevi beraber tamamlayabiliyordunuz fakat bu görev ilerlemesi yalnızca ilk oyuncuda ilerleme olarak görülüyordu. Far Cry 6’dan en büyük beklenti, co-op olarak tamamlanan görevlerin ilerlemelerinin her iki oyuncu için de geçerli olması. Böylece eşli oynayarak görevleri daha kolay tamamlayabilir hem de arkadaşınızla beraber oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Far Cry 6 için tahmin edilen sistem gereksinimleri:

Windows 10 (64 bit)

Intel Core i7-6700 3,4 GHz / AMD Ryzen 5 1600X 3,6 GHz

16 GB

Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB) / AMD RX Vega 56 (8 GB)

30 GB depolama

2021 yılının Mart ayında oyun tutkunlarıyla buluşması beklenen Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6 hakkında genel olarak bilinenler bu şekilde. Yayıncılardan ya da geliştiricilerden henüz resmi bir açıklama olmasa da hayranlar ve oyun eleştirmenleri tarafından oldukça gelişmiş bir oyun beklendiği görülüyor. Siz de Far Cry 6 hakkındaki beklentilerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Detaylar netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.