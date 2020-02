En Kötüsünden En İyisine Tüm Far Cry Oyunları

Kurucuları Türk olan Crytek'i bilirsiniz; oyun dünyasına Crysis gibi ölümsüz bir eser bıraktılar. Ancak onların bir başka eseri daha vardı: Far Cry. İlk oyunun ardından isim hakları Ubisoft tarafından satın alınan unutulmaz seri, uzun yıllardır devam ediyor. Peki en iyi ve en kötü Far Cry oyunu hangisi? Gelin birlikte bakalım.

Far Cry serisi, FPS kategorisindeki en popüler oyun serilerinden biri. 2004 yılından beri, egzotik mekanlarda geçen hikayeler devam ediyor. Açık dünya konusunda oyuncuları çoğu zaman hayal kırıklığına uğratmayan Far Cry oyunları, bazen diğer önemli beklentilerin de gerisinde kaldı.

Serinin ilk oyunu, daha çok Crysis ile tanıdığımız Avni kardeşlerin kurduğu Crytek tarafından piyasaya sürülmüş, başarısıyla Ubisoft isim haklarını satın almaya karar vermişti. Bu devir, oyunun tüm yapısını değiştirdi ve Ubisoft, her oyunda yeni bir hikaye anlatmanın yolunu aradı. Bugün de tüm Far Cry oyunlarında bunu ne oranda başardığına yakından bakacağız.

Not: Sıralamada DLC'lere yer verilmemiştir ve oyunların PC sürümleri üzerinden verilen Meta Critic puanları referans alınmıştır. Bu puanlar, oyunları bulundukları zaman dilimi içerisinde değerlendirmektedir.

En kötüden en iyiye Far Cry oyunları:

Far Cry New Dawn (2019) - 73 Far Cry Primal (2016) - 74 Far Cry 5 (2018) - 78 Far Cry 4 (2014) - 80 Far Cry Blood Dragon (2013) - 81 Far Cry 2 (2008) - 85 Far Cry 3 (2012) - 88 Far Cry (2004) - 89

Far Cry New Dawn:

Far Cry New Dawn, hem Far Cry 5’in devamı olarak piyasaya sürülen hem de kendi başına bir ana oyun olan bir yapım. Oyun, bir önceki oyunun alternatif sonlarından birinin devamını anlatıyor. Burada nükleer bir kıyamet sonrası Hope County’de direnişçi insanlara katılıyoruz. Nükleer felaketten sonra insanlar tekrar bir şeyler inşa etmiş, ancak Prosperity isimli bir güruh üretmeden sadece bunları üreten insanları soyarak dünyayı daha kötü bir hale getiriyor.

Far Cry Blood Dragon gibi bu oyun da oldukça eğlenceli bir oyun. Konsept gereği oyunda değişik ve ilgi çekici silahlar bulunuyor. Eğer Far Cry 5’i oynadıysanız, bu oyunda o haritanın kıyamet sonrası halini ve tanıdık yüzleri görmek bayağı bir heyecan verici oluyor. Oynamadıysanız bile bu oyundan keyif alabilirsiniz zira açık dünya atmosferi çok canlı ve ilgi çekici. Yine de aldığı eleştirmen puanlarıyla serinin en kötü üyesi.

Far Cry Primal:

Far Cry 4 ile yeni nesle giriş yapan ve yükselişe devam eden seri, Far Cry Primal ile ufak bir düşüşe geçti zira oyun, Far Cry 4’ün kostüm giydirilmiş haliydi. İki oyunun haritası bile neredeyse birebir aynıydı. Oyun tabii milattan önce 10.000 yılında geçtiği için silahlarımız yay, mızrak ve sopalar. Ancak öbür tüm elementler, grafikler ve dokular Far Cry 4 ile aynıydı.

Far Cry Primal’ın oyun dünyasına tanıttığı en kendine özgü unsuru, vahşi hayvanları evcilleştirebilmenizdi. Ana karakter Takkar’ın bir diğer adı ise ‘Beast Master’ (Canavar Ustası). Kendisi vahşi ve korkunç ayıları, çitaları, mamutları dişli kaplanları ehlileştirebiliyor ve bazılarına binip sürebiliyordu.

Far Cry 5:

Bundan önceki serinin tüm oyunları tropik ada veya Himalayalar gibi egzotik mekanlarda geçiyordu. Far Cry 5 ile birlikte seri, Batı ABD’ye geldi ve oldukça farklı bir hava kazandı. Oyunun özellikle müzikleri, oyuncuyu en çok içine çeken unsurlardan biri. Oyunun grafikleri ise oldukça gerçekçi ve sırıtmıyor. Oyunun hikayesi de diğer Far Cry oyunlarıyla aynı temelde ancak farklılıklar bulunuyor.

Far Cry 5, karakter özelleştirebildiğimiz ilk oyun olarak serideki yerini aldı ve ana karakterimiz konuşma yetisine sahip değil. Oyundaki silah çeşitliliği, her bölgede farklı bir baş kötü karakterin olması ve her birinin kendine özgü bir hikayesi olması, müzikleri ve yanımızda gezdirebildiğimiz yapay zeka müttefiklerimiz ile Far Cry 5, oldukça beğenilen bir oyun olmayı başardı.

Far Cry 4

Far Cry 4, ondan önceki oyunun sadece yeniden boyanmış ve hikayesi değiştirilmiş bir halde sunulmuş hali olduğu gerekçesiyle oyuncuların gözünde biraz düşmüştü. Yeni nesle çıktığı için grafiksel anlamda tatmin edici olan oyunun açık dünyası oldukça güzel bir atmosfere sahip.

Nepal esintileri taşıyan kurgusal bölge Kyat’ta geçen oyunda amacınız zalim diktatör Pagan Min’i devirmek. Oyunda çok fazla yan görev bulunuyor ve hikayenin tamamını eşli oyun mantığıyla bir arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda başında 15 dakika bekleyerek oyunu direkt bitirebildiğiniz bir easter egg’e sahip olmasıyla da viral olmuştu.

Far Cry Blood Dragon:

Her ne kadar Far Cry Blood Dragon, Far Cry 3’ün bir yan oyunu olarak piyasaya sürülse de bazı hayranlar tarafından serinin en iyi oyunu olarak nitelendiriliyor. Fazlasıyla Terminator esintileri taşıyan oyunda 1980’lerin bilim kurgu filmlerinin biraz dalgası geçiliyor diyebiliriz. Oyun bu sebeple fazlasıyla eğlenceli.

Terminator’un dışında Tron, Predator ve Robocop esintileri de taşıyor. Eğer 80’lerde çocukluğunu geçirmiş bir bireyseniz bu oyunun kesinlikle hayranı olabilirsiniz. Değilseniz de oyunun oynanışı sizi içine çekecektir.

Far Cry 2

Far Cry 2, zamanının çok ötesinde bir oyundu. Günümüzde çıkan oyunlardaki detayların çoğuna daha 2008 yılında sahipti. Bölgeleri kontrol etmek için düşman yerleşkelerini ele geçirme olayı ilk bu oyunda ortaya çıkmıştı. Oyunda hikaye ilerledikçe bulduğumuz müttefikleri çatışmalara çağırabiliyorduk ve öldüğümüzde bizi bir kenara çekip iyileştirebiliyorlardı. Bu müttefikler bir kere öldüğü zaman bir daha onları bulamıyordunuz.

Bu oyunda sahip olduğu elementlerle oyun dünyasına birçok konuda örnek oldu. Örneğin müttefiklerinizin ölüp geri gelmemesi şu an tüm rekabetçi çevrimiçi oyunlarda gördüğümüz bir şey. Aynı şekilde silahların kullandıkça paslanıp kırılması, canınızı doldurmak için kullandığınız iğnelerin sınırlı olması vb. şeyler hayatta kalma oyunlarında sıkça gördüğümüz şeyler.

Oyunun seriye tanıttığı bir başka şey ise iğne yokken can doldurmanıza yarayan animasyonlar. Oyuncular, ilk olarak Far Cry 2’de canını doldurmak için diz kapağının üstünden kasatura ile bir mermi çıkarıyorlardı veya kollarındaki kurşun yaralarını dağlıyorlardı. Ancak bunca mekanik ve teknik yeniliğe rağmen oyunun hikâyesi çok zayıf bulundu, bu sebeple listemizde aşağı sıralarda.

Far Cry 3

Geldik serinin en ikonik ve tarihe geçmiş olan oyununa. Bu seriyi şu an ki tanınırlığına ulaştıran oyun olan Far Cry 3, birçok açıdan efsane bir oyundu, özellikle de hikayesiyle. Oyunun çıkmasının üstünden 6 yıl geçmesine rağmen hâlâ satın alımlarda fena rakamlara sahip değil. Aynı zamanda Far Cry 3 için ondan sonra çıkan Far Cry oyunlarının temellerini oluşturan oyun diyebiliriz.

Oyunun tropik bir adada geçen açık dünyası çok canlı ve tehlikeliydi, bu da oyuncuları içine çekiyordu. Vahşi yaşamın büyük önemi vardı, herhangi bir hayvan her an size saldırabilirdi ve bu oyunun çıktığı zamanlar için yeni bir şeydi. Bu oyun, seriye yetenek ağacı, craft ve korunduğun yerden ateş etme mekaniklerini getiren ilk oyundu.

Daha önce de dediğimiz gibi Far Cry 3’ün bu kadar sevilmesinin sebebi hikayesi ve baş kötü karakteri Vaas olmuştur. Karakter her ne kadar bir psikopat olsa da oyuncular ona neredeyse aşık oldu desek abartı olmaz. Vaas karakteri oyun dünyasında öyle bir etki yarattı ki, tüm oyunlar arasında en iyi kötü karakterlerin başında gösteriliyor.

Far Cry:

Tüm seriyi başlatan bu oyundu. Yine Crytek’in geliştirdiği bir oyun olan Crysis gibi Far Cry da çıktığı zaman PC’lerin grafik kartlarını zorlayan bir yapımdı. Oyunun sahip olduğu zengin orman teması, sürülebilen çeşitli araçları ve hızlı ilerleyen patlamalı ateş etmeli hikaye modu sayesinde oyun büyük beğeni toplamasına sebep olmuştu. Hatta FPS kategorisinde bir devrim yarattı desek yalan olmaz.

Her ne kadar sonraki Far Cry oyunları ile aynı temel elementleri taşısa da bu oyunun kendine has birtakım unsuru bulunuyor. Oyuncular görevleri tamamlama konusunda daha fazla özgürlüğe sahiplerdi. Oyundaki yapay zeka, oyuncuların sessiz veya gürültülü yaklaşımlarına karşı tam tatmin edici tepkiler verebiliyordu. Oyunun oynanabilirliği günümüzde az olsa da zamanında devrim yarattığı kesindi.

