Fare Embriyolarına, İnsan Hücreleri Enjekte Edildi

Bilim insanları, insan kök hücrelerini fare embriyolarına enjekte ettiler. Kök hücre enjekte edilen fareden embriyoların, 17 günlük gelişimin ardından yüzde 4’ü insan hücrelerinden oluşacak şekilde değiştiği görüldü.

İki farklı hayvanının genetik yapı taşlarını karıştıran bilim insanları, bir bilim kurgu filmi öğesi gibi görünüyor olabilir. Hatta mitolojide de böyle melez canlılar oldukça önemli bir yer tutuyor. Ancak gerçek hayattaki bilim insanları da melez canlılar elde etmek için çeşitli genetik çalışmalar yapıyorlar.

ABD’den bilim insanlarının yaptığı son çalışmada, insan kök hücreleri fare embriyolarına enjekte edildi. Embriyoların gelişmesi için beklenen 17 günlük sürenin ardından yapılan incelemede, fare embriyolarının yüzde 4 oranında insan hücresi taşıdığı görüldü.

Aslında hayvan embriyolarında insan hücreleri geliştirmek için yapılan ilk çalışma bu değil. Daha önce başka araştırmacılar da farklı yöntemlerle hayvan embriyolarında insan hücreleri geliştirmeyi denediler. Ancak hiçbir çalışmada bu düzeyde bir başarı elde edilmemişti.

Fare embriyosunda insan hücreleri nasıl geliştirildi?

Çalışmaya dair açıklama yapan araştırmacılar, insan kök hücrelerinin bir proteinini değiştirerek hücreleri, gelişimlerinin öncesindeki bir aşamasına getirdiler. Kök hücrelerin değişen proteini, enjekte edildikleri yeni hücreye adapte olmalarına izin verdi.

Bilim insanları, fare hücrelerine insan kök hücresi enjekte ettikten sonra, embriyoların 17 günlük gelişimini takip ettiler ve gelişmekte olan insan hücrelerinin hayvan embriyosuna yayıldığını gördüler.

Embriyonun kalbi ve beyni oluşturacak kısımları ile kanda bolca bulunan bir dokuda insan hücrelerine rastlandı. Ancak embriyonun bütün kısımları aynı oranda gelişmedi. Bu nedenle göz gibi farklı dokularda insan hücrelerine rastlanmadı.

Neden melez hayvanlar oluşturulmaya çalışılıyor?

İnsan kök hücrelerinin hayvan embriyolarına enjekte edilmesi aslında sağlık alanında yapılacak çalışmalar için bilgi toplamayı hedefliyor. İnsan genetiğini taşıyan veya buna çok benzer genetik özelliklere sahip hayvanların, önemli hastalıkların tedavilerinin test süreçlerine kullanılabileceği düşünülüyor. Diğer taraftan bu şekilde geliştirilecek hayvanlarla, insanların nakil için ihtiyacı olacak organların yetiştirilebileceği de bilim dünyasının öngörüleri arasında yer alıyor.

Organ nakli için hayvan yetiştirmek, daha sonra da ihtiyaç olan organı bu hayvandan alma fikri bugün hepimize garip geliyor. Belki biraz da bencilce geliyor. Belki... Çalışmanın sonuçları ve varacağı nokta ne kadar garip görünürse görünsün bir fare embriyosunun yüzde 4 oranında insan hücresine sahip olması, bilim insanları tarafıdnan bu alanda elde edilen önemli bir başarı olarak görülüyor.