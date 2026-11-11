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SEAT Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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SEAT, Kasım 2026 döneminde hatchback, SUV ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

SEAT Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

SEAT, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik otomobil seçeneği sunan markanın da güncel fiyatları merak ediliyor.

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İçerikten Görseller

SEAT Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Seat İbiza

SEAT Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Seat İbiza

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Ibiza 1.985.000 TL -
Yeni Arona 2.050.000 TL -
Leon 2.560.000 TL -
Ateca 2.665.000 TL -

SEAT Arona Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0 Faiz

SEAT Yeni Arona 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus versiyonunu satın almak isteyen bireysel müşteriler, 200.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi kullanabiliyor.

Kampanya 4-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Ateca ve Arona modelleri için geçerlidir.

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