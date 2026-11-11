SEAT, Kasım 2026 döneminde hatchback, SUV ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

SEAT, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik otomobil seçeneği sunan markanın da güncel fiyatları merak ediliyor.

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Peki SEAT Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi SEAT modellerinde kampanya var? İşte SEAT Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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SEAT Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni Ibiza 1.985.000 TL - Yeni Arona 2.050.000 TL - Leon 2.560.000 TL - Ateca 2.665.000 TL -

SEAT Arona Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0 Faiz

SEAT Yeni Arona 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus versiyonunu satın almak isteyen bireysel müşteriler, 200.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi kullanabiliyor.

Kampanya 4-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Ateca ve Arona modelleri için geçerlidir.