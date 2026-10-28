Audi denince aklımıza gelen ilk şey birbirine geçmiş dört halkalı o meşhur logosu. Ancak Audi, Çin pazarı için geliştirdiği bazı otomobillerinde bu logoyu kullanmak yerine adını büyük harflerle yazmayı tercih ediyor. İyi ama neden?

Audi, Çinli otomotiv devi SAIC ile güçlerini birleştirerek klasik dört halkalı logodan bağımsız yalnızca AUDI adını taşıyan yeni bir marka doğurdu. Marka prestijini korumak yerine neden böyle bir hamle yaptığı ise merak konusu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

E5 Sportback ve E7X SUV ile ortaya çıkan bu yeni oluşumun arkasındaki sebep ise merak uyandırıcı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Audi'nin Çin'e özel modellerinde neden dört halkalı logo yok?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Çin için geliştirilen AUDI markası, klasik dört halkalı logo yerine büyük harflerle yazılan marka adını kullanıyor. Şirketin bu tercihle vermek istediği mesaj, iki marka arasındaki bağı korurken yeni modelleri mevcut Audi ailesinden görsel olarak ayırmak. Yani dört halkalı logonun kullanılmaması, Audi'nin kendi logosundan memnun olmadığı veya onu tamamen değiştirmek istediği anlamına gelmiyor, yeni marka kimliği otomobiller üzerinde de kendini gösteriyor.

Bu ayrım, AUDI yazısını taşıyan otomobillerin klasik Audi modellerinin yalnızca farklı logolu versiyonları olarak sunulmadığını gösteriyor. Yeni marka, kendine özgü tasarım dili ve ürün ailesiyle konumlandırılıyor.

Audi, klasik markasını terk etmedi.

Aslında şirket, bizim bildiğimiz Audi ile yeni AUDI markasını yan yana konumlandırıyor. Böylece farklı müşteri gruplarına, farklı ürün ve teknoloji yaklaşımlarıyla ulaşmayı amaçlıyor. Tabii bu durumda "Dört halkalı logosu prestij açısından daha iyi olmaz mıydı?" diye düşünmeniz oldukça normal, biz de aynısını düşündük.

Audi'nin açıklamasına baktığımızda büyük harflerle yazılan AUDI, markanın köklü geçmişiyle bağını korurken yeni oluşumun geleneksel Audi modellerinden farklı olduğunu gösteriyor. Yani amaç, dört halkalı logoyu daha modern bir simgeyle değiştirmek değil, Çin pazarı için ayrı bir kimlik oluşturmak.

Çin'deki pazarlama yöneticilerinden Katy Tsang, bu yazı logosunun tüketicilere hem yenilik hissi vereceğini hem de "Arkamda Audi kalitesi var" güvenini aşılayacağını söylüyor. Bu hamlenin arkasındaki üç stratejiyi özetleyecek olursak: Yeni kimlik, teknoloji ve miras.

Yeni markanın en büyük gücü: SAIC

Yeni markanın arkasındaki en büyük güç şüphesiz Çinli otomotiv üreticisi SAIC ile yapılan ortaklık. İki büyük şirket, Çin pazarının dinamiklerine uyum sağlayan elektrikli otomobiller ve yeni bir araç platformu üzerinde birlikte çalışıyor. Bu yaklaşım da Audi'nin kendi mühendislik birikimini Çin'in teknoloji ekosistemiyle bir araya getirmesini sağlıyor.

Ortaklığın kalbinde yer alan Advanced Digitized Platform (ADP), gelişmiş bağlantı özellikleri, otonom sürüş teknolojileri ve kablosuz güncellemelerin (OTA) merkez üssü konumunda bulunuyor.

Anlayacağınız Audi'nin Çin'e özel geliştirdiği AUDI markasında klasik logosunu kullanmamasının arkasında marka geçmişinden uzaklaşmak istemesi değil; farklı bir marka kimliği oluşturmak yatıyor.