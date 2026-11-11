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Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Başarısı Şirketin Başına Dert Oldu: Peki Neden?

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Volkswagen elektrikli otomobil siparişlerinde %40'a ulaşarak hedefini aştı ancak yüksek maliyetler kâr marjlarını düşürüyor.

Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Başarısı Şirketin Başına Dert Oldu: Peki Neden?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Volkswagen, eylül sonu itibarıyla toplam siparişlerinin %40'ını elektrikli otomobillerden alarak kendi hedeflerini fazlasıyla aştı ancak bu hızlı dönüşüm, şirketin kâr marjlarını olumsuz etkileyerek finansal bir çıkmaza yol açıyor.

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Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Arno Antlitz'in üçüncü çeyrek kazanç toplantısında paylaştığı verilere göre bu yıl Avrupa'daki tescillerin yaklaşık %25'ini oluşturan elektrikli otomobillerde %40 paya 2029 yılından önce ulaşılması planlanmıyordu ancak İran savaşının tetiklediği akaryakıt fiyatlarındaki sert yükseliş, sürücüleri beklenenden çok daha hızlı bir şekilde elektrikli modellere yöneltti. Cupra Raval, Skoda Epiq, VW ID Polo ve VW ID Cross'tan oluşan yeni "Electric Urban Car Family" serisi şu ana kadar yaklaşık 150 bin sipariş topladı.

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Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Başarısı Şirketin Başına Dert Oldu: Peki Neden?
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Maliyetler düşmeden gelen satışlar kârı eritiyor

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Yüksek satış rakamları ilk bakışta olumlu görünse de Volkswagen şu an elektrikli otomobillerden, içten yanmalı motorlu modellere kıyasla daha az para kazanıyor. Antlitz, elektrikli otomobil payındaki artışın maliyetlerdeki düşüşten çok daha hızlı gerçekleştiğini vurguluyor. Yeni küçük elektrikli modeller, ID 3 gibi ilk nesil modellere göre daha iyi marjlara sahip olsa da bu henüz yeterli değil. Örneğin ID Cross, benzinli muadili T-Cross'un kâr marjının %70-80'ine ulaşabilirken, daha ucuz olan ID Polo'nun kârlılığı daha zayıf kalıyor. Çin'deki düşen satışlarla da boğuşan şirket için bu durum, henüz para kazandırmayan otomobillere yoğun talep gelmesi anlamına geliyor.

Volkswagen, Avrupa'da daha ucuz lityum-demir-fosfat (LFP) bataryalar üretmek gibi maliyet düşürücü planlar üzerinde çalışıyor. Şirketin asıl hedefi, maliyet açısından rekabetçi SSP elektrikli platformunu 2029'da devreye alarak %40 oranına ulaşmaktı ancak yakıt faturalarındaki artış bu planı bozdu. Yine de yeni küçük elektrikli modellere olan yoğun ilgi, Volkswagen'in Çinli ve Avrupalı rakiplerine karşı hâlâ güçlü bir çekim gücüne sahip olduğunu kanıtlıyor. Şirketin önündeki en büyük sınav ise hissedarları memnun edecek kadar ucuz üretim yapabilmek.

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