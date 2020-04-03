Fareler Duygularına Göre Yüz İfadelerini Değiştiriyor

Almanya’dan bilim insanlarının yaptıkları yeni bir çalışmada, farelerin farklı duygulara göre yüz ifadelerinin değiştiğini keşfedildi.

Almanya’da bulunan Max Planck Nörobiyoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, farelerin tiksinti veya zevk gibi duygulara göre yüz ifadelerinin değiştiğini keşfettiler. Makine öğrenme algoritmalarının da kullanıldığı çalışmada farelerin 6 duyguya yönelik yüz ifadeleri belirlendi.

Bilim insanları, farelerin tatlı ve acı yiyeceklere, elektrik çarpmasına ve lityum klorür enjeksiyonu gibi korkulu olaylara verdikleri tepkileri kayıt altına aldılar. Daha sonra bu kayıtlar zevk, iğrenme, bulantı, ağrı, korku ve ürkme gibi yüz ifadelerini tanımlamak için bir tür makine öğrenme algoritmasında kullanıldı.

Farelerin yüz ifadeleri belirlendikten sonra bu yüz ifadelerinin beyindeki karşılığını öğrenmek için beynin farklı bölgelerinin nöronal aktiviteleri, beyin görüntüleme yöntemleri kullanarak incelendi. Araştırmacılar, bu sayede duygusal işlemlerde rol oynadığı bilinen beyin alanlarını aktive ederek farelerin farklı duygularının yüz ifadelerine yansımasını buldular.

Bilim insanları, farelerin seyreltik bir tuzlu çözelti tattırıldığında memnun bir yüz ifadesi, daha yoğun bir tuzlu çözelti verdiklerinde ise tiksinti dolu bir yüz ifadesi sergilediklerini gördüler. Şeker çözeltisi verilen fareler ise diğer farelerden çok daha neşeli bir yüz ifadesi sergilediler.

Farklı duygulara göre farelerin yüz ifadelerindeki değişimler

Farelerin yüz ifadelerinin keşfedilmesi çalışmasının lideri olan Dr. Nadine Gogolla, farelerin yüz ifadelerini kaydederek, farelerin duyguları arkasındaki temel nöronal mekanizmaların ortaya çıkarılabileceğini belirtti. Gogolla, fare beyinlerinin temel nöronal mekanizmalarının belirlenmesinin insan hastalıkları üzerindeki çalışmalar konusunda da yarar sağlayabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, farelerin beyin modellerin ortaya çıkarılmasının, insan duygularının herhangi bir zihinsel sağlık bozukluğuna veya anksiyete, depresyon gibi hastalıklara neden olup olmadığı konusundaki çalışmalara temel oluşturabileceğini düşünüyorlar.