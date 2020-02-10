Farklı DNA Yapısına Sahip Yeni Bir Virüs Keşfedildi

Bilim insanları, Brezilya’da gerçekleştirdikleri çalışma sırasında bir amipten elde ettikleri virüste daha önce gözlenmeyen bir DNA yapısı tespit ettiler. Yaravirüs ismi verilen tür, virüslerin evrimi hakkında yeni bilgileri sunabilir.

Virüsler, dünyanın en küçük yaşam formlarıdır. Virüsler, bir canlı organizma üzerinde olmadıklarında yaşayamıyorlar ve üreyemiyorlar. Bu nedenle virüslerin bir yaşam formu olup olmadığı hala büyük bir tartışma konusu. Tespit edilen yeni bir virüs türü ise bilim insanlarının kafasını tamamen karıştırdı.

Brezilya’da bulunan bir göldeki amiplerden elde edilen yeni virüs türü, amiplerde genel olarak bulunan virüslerden çok daha küçük boyutlarda. Virüsü keşfeden araştırmacılar, mitolojide bütün deniz kızlarının annesi olan Iara’dan yola çıkarak virüse yaravirüs ismini verdiler.

Yaravirüsü keşfeden bilim insanları, virüsün genomu hakkında yaptıkları çalışmada, virüsün genlerinin yüzde 90’ının daha önce bulunmamış genlerden oluştuğunu keşfettiler. Araştırmacılar, virüs hakkında bioRxiv’de yayınladıkları makalede virüsün kökeninin ve evriminin şaşırtıcı olduğunu belirttiler.

Brezilya’daki Mina Gerais Federal Üniversitesi’den virolog Jônatas Abrahão, yaravirüsün elde edilen sonuçlarının virüsler hakkında öğrenecek daha çok şeyimiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Abrahão, yaravirüsün genlerinin bazılarının dev virüsün genlerine benzediğini açıkladı. Virüsün genlerinin geri kalanı ise benzersiz.

Jônatas Abrahão ve ekibi şimdi, virüsün diğer özellikleri üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, çalışmanın bulgularının önceden görülmemiş biyokimyasal süreçlerle ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardığını söylüyorlar.