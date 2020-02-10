Corona Virüsü, Dışkı Aracılığıyla da Bulaşıyor

Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsüyle ilgili çalışmalarını sürdüren bilim insanları, önemli bir keşifte bulundular. Yapılan çalışmalara göre Corona virüsü tüm hastaların sindirim sistemini doğrudan etkiliyor ve hastaların dışkılarında da bu virüs görülüyor.

2020 yılının başından beri gündemin ana maddelerinden bir tanesi olan Corona virüsü, can almaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından da başta yine Çin olmak üzere pek çok ülkede vakaların görülmeye devam ettiği virüs, bugüne dek 910 kişinin hayatının mal olmuş durumda. Hal böyle olunca da herkes, son dönemlerde büyük bir endişeyle yaşıyorlar.

Corona virüsünün ilk olarak bir hayvandan insana bulaştığı ardından da insandan insana yayıldığı biliniyor. Bilim insanları bugüne dek, Corona virüsünün tükürük aracılığıyla bulaştığını ifade ediyorlardı. Ancak yapılan araştırmalar, Corona virüsünün yeni bir bulaşma yöntemini daha ortaya koydu. Yeni belirlemelere göre bir süre ortak yaşam alanlarındaki tuvaletlerden uzak durmak gerekiyormuş gibi görünüyor.

Wuhan'daki bir hastane bünyesinde yapılan araştırmalar, Corona virüsü kapmış insanların sindirim sisteminde de bozulmalar olduğunu ortaya koydu. Bu hastaların dışkılarında inceleme yapan bilim insanları, dışkılarda Corona virüsü tespit ettiler. Ayrıca hastaneye Corona virüsü şüphesiyle başvuran hastaların bir bölümünün şikayetleri arasında ishal de bulunuyordu ve ABD'de görülen ilk vaka da ishalden muzdaripti.

Bilim insanlarına göre ishal, Corona virüsünün yayılmasının ikinci yolu olabilir. Çünkü inceleme yapılan hastaların tümünün dışkısında bu virüse rastlanmış durumda. Ancak bu durum, bilim insanlarına göre çok da şaşırtıcı değil çünkü Corona virüsü yıllar önce ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran SARS virüsüyle aynı aileden. Bu da bilimsel anlamda Corona virüsünün dışkı aracılığıyla bulaşabileceğini zaten düşündürüyordu. Yapılan araştırmalar, şüpheleri doğruladı.

Bilim insanları, yaptıkları araştırmalarla birlikte Corona virüsünün ortak tuvaletler aracılığıyla bulaşabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu durum, beraberinde pek çok risk getiriyor. Bilim insanlarına göre Corona virüsünün dışkı aracılığıyla bulaşması, özellikle hastanelerin tuvaletlerini riskli hale getiriyor. Ayrıca hastanelerdeki karantina bölgelerinin tuvaletleri, karantina altındaki hastalar için artık daha da kritik bir öneme sahip.

Uzmanlar, Corona virüsünün dış ortamda ne kadar süreyle hayatta kalabildiklerini bilmiyorlar. Ancak HIV virüsü, açık ortamda 30 dakika aktif kalabiliyordu. Yani Corona virüsü de yaklaşık olarak yarım saat boyunca dış ortamda aktif kalıyor olabilir. Bu sürenin özellikle de ortak alanlardaki tuvaletler için fazlasıyla önemli olduğunu söyleyen bilim insanları, yeni tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyorlar.