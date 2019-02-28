Farklı Şarj Aleti Arayışlarınıza Son Verecek Şarj Aletleri

Günümüzdeki birçok aletin elektronik olması ve belirli bir pille çalışması sonucunda şarj aletleri hayatımızın merkezi haline gelmiş durumda. Eğer siz de telefonunuzu hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmek istiyorsanız yazımızda bulunan her bütçeye uygun şarj aleti seçeneklerinden biriyle bunu yapabilirsiniz.

Elektronik cihazların en büyük sorunlarından biri şarjlarının hızlı bir şekilde bitmesi olabilir. Tabii ki bu durum da şarj aletleri savaşlarına yol açabiliyor. Genellikle yanımızda yalnızca şarj kablomuzu taşıdığımız için de adaptör bulmak fazlasıyla zor bir hal alıyor. Bu noktada kurtarıcımız olan çok çıkışlı şarj aletleri sayesinde birden fazla kabloyu tek bir adaptöre bağlayabiliyoruz. Biz de bu yazımızda sizler için Teknostore’da bulunan çok portlu şarj aletlerini derledik.

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Aynı anda pek çok cihazı şarj etmenizi sağlayan şarj istasyonu sayesinde elektronik aletlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Tabletlerden telefonlara kadar her türlü cihaz için standı da bulunan şarj istasyonunun siyah ve beyaz olarak iki renginin bulunduğunu da belirtelim.

Aynı anda beş cihazı birden şarj etmekten daha iyi bir şey varsa o da bu işlemi normalden dört kat daha hızlı şekilde gerçekleştirmektir. Bix 5 USB çıkışlı hızlı şarj cihazı sayesinde uyumlu cihazlarınızı dört kata kadar daha hızlı şekilde şarj edebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra akıllı şarj teknolojisi sayesinde cihazınıza uygun şekilde akım değeri de otomatik olarak tanımlanır.

Qualcomm sertifikalı UGREEN, 4 adet USB çıkışı sayesinde aynı anda 4 tane cihazı şarj etme imkanını sizlere sunuyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip şarj aletinin hızlı şarjı desteklediğini söylemekte de yarar var.

BlitzPower’ın Qualcomm sertifikalı şarj cihazıyla 5 elektronik cihaza kadar eş zamanlı şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 1 metrelik kablo uzunluğu sayesinde kablo sorunu yaşatmayan cihaz aynı zamanda akıllı şarj teknoloji sayesinde cihazınızın piline göre akımı da otomatik olarak belirler. Bu sayede cihazınız hem hızlı hem de güvenli bir şekilde şarj olur.

BlitzPower’ın çift USB çıkışlı adaptörü sayesinde elektronik cihazlarınızı iki kata kadar daha hızlı şekilde şarj edebilirsiniz. Kolay taşınabilen adaptörü istediğiniz yere götürebilir, kablosu olup adaptörü olmayan arkadaşlarınıza yardım elinizi uzatabilirsiniz.

Bix’in çift USB çıkışlı adaptörü yalnızca hızlı değil aynı zamanda akıllı bir şarj deneyimini de sizlere sunar. Cihazınızın en hızlı ve en güvenli şarj olabileceği değeri belirleyen adaptör buna uygun akımı cihazınıza verir. Bu sayede cihazınızın pilinin ömrü de güvence altına alınmış olur.

Priz sayısının az olduğu yerlerde birden fazla telefonu şarj edebilecek şarj aletleri yazımızın sonuna geldik. Teknostore’da bulunan tüm şarj aletlerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.