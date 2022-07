Fatma, kendine has konusu ile oldukça ilgi çekici bir dizi oldu. Öyle ki suç temasının işlenişi dizinin havasını çok değiştirmişti. Durum böyle olunca biz de Fatma bittikten sonra boşluğa düşenler için Fatma benzeri suç dizilerini yazımızda listelemeye karar verdik.

Suç veya polisiye dizilleri gerçekleri her zaman güzel yansıtmıştır. Bu tarz dizilerin yer yer psikolojik durumları da ele alması bu temayı ilginç kılan özelliklerden biri. Fakat bu dizilerin örneği özellikle yabancı dizi sektöründe bir hayli fazla ve birçoğu da birbirine benziyor.

Fatma da yerli dizi sektöründe bu temanın başarılı bir destekleyicisi. Fakat dizimiz henüz 1 sezona sahip olduğu için biraz tadı damakta bırakabiliyor. Biz de bu sebepten dolayı suç temasındaki Fatma benzeri dizileri IMDb puanına göre listeledik.

Fatma benzeri suç dizisi tavsiyeleri:

Hayat boyu süren bir dava: True Detective

Yıl: 2014-2019

Tür: Suç, drama, gizem

Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams

IMDb Puanı: 8.9

True Detective, izleyenleri dedektiflerle birlikte içinden çıkılamaz bir davanın içine bırakıyor. Dedektif Rust Cohle ve Martin Hart, bir seri katilin peşine düşerler. Başladıkları bu dava ise derinleşmeye başladıkça iki dedektifi yüzleşecek çok daha fazla problem bekler. Uzun yıllar süren dava iki dedektifin en büyük sorunu haline gelir.

Bir zamanların efsane polisiyesi: Behzat Ç.

Yıl: 2010-2019

Tür: Suç, drama, gizem

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Ege Aydan

IMDb Puanı: 8.8

Behzat Ç. kendi zamanında televizyonun en popüler dizilerinden bir tanesiydi. Behzat amirin eşliğin cinayet büronun davaları ve başlarından geçenler o kadar gerçekçiydi ki kendine çok büyük bir kitle edindi. Zanlıların yakalanması ve davaların çözülmesi ise işin heyecanını arttıran detaylardan biriydi. Behzat Ç. dizi içerisinde işlenen suçlar ve cinayet büronun aldığı davalar ile hayatın acı taraflarına oldukça başarılı bir şekilde parmak basıyordu.

Kötü şöhretli katil avı: Mindhunter

Yıl: 2017-2019

Tür: Suç, gizem, drama

Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv

IMDb Puanı: 8.6

Kendinizi katilleri ve tecavüzcüleri yakalamaya adamış bir dedektif olmak ister miydiniz? Düşündürücü bir soru olsa da Mindhunter bunu bizim yerimize cevaplıyor. FBI’ın özel birimlerinden birinde görevli olan Holden Ford ve ortağı Bill Tench, sorduğumuz soruya “evet” cevabını veren 2 ajan. Görevlerinde ilerledikçe ve yeni kişiler yakaladıkça sorgu ve profil çıkarma tekniklerini geliştiren bu 2 ajan, yaşadıkları ülkeyi temiz tutmak için bir hayli çabalıyor.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan: Unbelivable

Yıl: 2019-

Tür: Drama, suç

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Toni Collette, Merritt Wever

IMDb Puanı: 8.4

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Unbelivable, tecavüze uğradığı sebebiyle şikayette bulunan fakat bu şikayetleri asılsız çıkan Marie üzerinden ilerliyor. Marie iddiası asılsız çıktığı için suçlanır ve iki dedektif Marie’nin davasına bakmaya karar verir. Marie’nin gerçekten suçlu olup olmadığını ortaya çıkarma konusunda kararlı olan dedektiflerimiz davanın peşini bırakmayacaktır.

Cezasız kalmayan bir hayvan cinayeti: Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer

Yıl: 2019-

Tür: Belgesel, suç

Oyuncular: Deanna Thompson, John Green, Claudette Hamlin

IMDb Puanı: 8.0

İnternet nasıl kullanacağınızı bilmezseniz oldukça tehlikeli bir ortam olabiliyor. Bir adam sosyal medyada yavru kedileri öldürürken çektiği videoyu yayınlar. Oldukça tepki gören ve çok hızlı bir şekilde gündem olan bu video, gönüllü bir grup dedektifinde dikkatini çeker. bu dedektifler böyle bir olayın cezasız kalmaması gerektiğini düşünüp videonun sahibini bulmaya çalışırlar.

Aksiyon dolu bir yolculuk: Queen of the South

Yıl: 2016-2021

Tür: Aksiyon, suç, drama

Oyuncular: Alice Braga, Hemky Medara, Peter Gadiot

IMDb Puanı: 7.9

Oldukça ilginç bir konuya sahip olan Queen of the South, erkek arkadaşı uyuşturucu kartelleri tarafından öldürülen Teresa’yı konu alıyor. Bu olayın üzerine ABD’ye sığınmacı olarak giden Teresa, beklenmedik bir misafirin kanatları altına alınır ve bu misafir Teresa’yı kartellere karşı savaşabilmesi için eğitmeye başlar. Teresa için her şey tamamen değişmiştir.

Mafyalıkta emeklilik olmaz: Lilyhammer

Yıl: 2012-2014

Tür: Komedi, suç, drama

Oyuncular: Steven Van Zandt, Trond Fausa, Steiner Sagen

IMDb Punaı: 7.9

Eski bir mafyanın emekliliği sizce nasıl olur? Çok sakin bir hayat yaşayacağını söylemek biraz zor. Lilyhammer’da da aynı şekilde hayatını mafya babası olarak geçiren ana karakterimiz, yeni hayatına sessiz sakin bir yer olan Lillehammer kasabasında başlamaya karar verir. Çünkü eski bir suçluyu bu kadar insandan uzak olan bir kasabada aramak kimsenin aklına gelmeyecektir.

Dedektifliğe farklı bir bakış açısı: Criminal: UK

Yıl: 2019-2020

Tür: Suç, drama, gizem

Oyuncular: Katherine Kelly, Lee Ingleby, Rochenda Sandall

IMDb Puanı: 7.6

Criminal: UK, suç ve dedektiflik konusunda bir dizi olmasına rağmen kendi muadillerine kıyasla oldukça farklı bir bakış açısına sahip. Her zamanki dedektifler, suçlular burada da mevcut olsa da Criminal: UK’de işin tamamen sorgu kısmına yöneliyoruz. Yakalanan suçlular sorgu odasına alınıyor ve dedektifler ile zanlılar arasındaki psikolojik savaş tamamen izleyenlere yansıtılıyor.

Kalbi kırılmış bir kadının hikayesi: The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Yıl: 2022-

Tür: Komedi, suç, drama

Oyuncular: Kristen Bell, Tom Riley, Marry Holland

IMDb Puanı: 6.3

Oldukça monoton ve sessiz bir hayata sahip olan Anna’nın en büyük keyfi elindeki şarabı ile birlikte evinin önünden geçen insanları izlemektir. Fakat bu monoton hayatı değişmeye başlamıştır. Çünkü sokağın karşısına yeni bir komşu taşınmıştır. Anna her şeyin düzeleceğini düşünmeye başlarken beklenmedik şekilde bir cinayete tanıklık eder ve hayatı daha fazla alt üst olur.