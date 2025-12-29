Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Dünyaca ünlü espor takımı FaZe Clan’da kriz: Popüler influencer'lar takımdan ayrıldı

FaZe Clan’dan çok sayıda influencer’ın ayrılması organizasyonu sarstı. Sözleşme ve gelir paylaşımı krizleri sonrası FaZe’in geleceği ciddi biçimde tartışılıyor.

Dünyaca ünlü espor takımı FaZe Clan’da kriz: Popüler influencer'lar takımdan ayrıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

FaZe Clan, 2025’in sonunda tarihindeki en büyük krizlerden birini yaşadı. Aralarında kurucu kadroya yakın isimler olan FaZe Apex, FaZe Rug ve uzun yıllardır organizasyonda yer alan Adapt’in de bulunduğu birçok influencer FaZe’den ayrıldığını açıkladı.

Ayrılan isimler arasında JasonR, Lacy, Silky, Ronaldo ve Swagg gibi milyonlarca takipçiye sahip içerik üreticileri de bulunuyor. Ayrılıklar, özellikle yeni yönetimle yapılan sözleşme ve gelir paylaşımı görüşmelerinin sonuçsuz kalması sonrası hız kazandı.

faze-clan-members-1400x825

Bir dönem influencer kültürünün simgesi olan FaZe Clan, hızlı büyüme ve yanlış finansal kararların bedelini ödüyor. Geçmişte yaşanan yönetim krizleri ve halka arz süreci, bugünkü kopuşların zeminini hazırladı.

FaZe yönetimi odağın e-spor tarafına kaydırılacağını söylese de, bu kadar güçlü influencer’lar olmadan markanın eski etkisini yakalaması zor görünüyor. Yaşananlar, influencer ekonomisinde sürdürülebilirliğin ne kadar kırılgan olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim