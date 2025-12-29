Dünyaca ünlü espor takımı FaZe Clan’da kriz: Popüler influencer'lar takımdan ayrıldı

FaZe Clan’dan çok sayıda influencer’ın ayrılması organizasyonu sarstı. Sözleşme ve gelir paylaşımı krizleri sonrası FaZe’in geleceği ciddi biçimde tartışılıyor.

FaZe Clan, 2025’in sonunda tarihindeki en büyük krizlerden birini yaşadı. Aralarında kurucu kadroya yakın isimler olan FaZe Apex, FaZe Rug ve uzun yıllardır organizasyonda yer alan Adapt’in de bulunduğu birçok influencer FaZe’den ayrıldığını açıkladı.

Ayrılan isimler arasında JasonR, Lacy, Silky, Ronaldo ve Swagg gibi milyonlarca takipçiye sahip içerik üreticileri de bulunuyor. Ayrılıklar, özellikle yeni yönetimle yapılan sözleşme ve gelir paylaşımı görüşmelerinin sonuçsuz kalması sonrası hız kazandı.

Bir dönem influencer kültürünün simgesi olan FaZe Clan, hızlı büyüme ve yanlış finansal kararların bedelini ödüyor. Geçmişte yaşanan yönetim krizleri ve halka arz süreci, bugünkü kopuşların zeminini hazırladı.

FaZe yönetimi odağın e-spor tarafına kaydırılacağını söylese de, bu kadar güçlü influencer’lar olmadan markanın eski etkisini yakalaması zor görünüyor. Yaşananlar, influencer ekonomisinde sürdürülebilirliğin ne kadar kırılgan olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.