FBI, yeni paylaştığı açıklamasında tüm şirketlere yönelik bir uyarıda bulunarak Kuzey Koreli hackerlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Kurum, Kuzey Koreli hackerların uzaktan iş ilanlarını fırsat olarak kullandığını ve işe girdiği yerde birçok zararlı eylemde bulunabileceğini açıkladı.

Özellikle son iki yıl içinde tüm dünyada siber saldırıların sayısı büyük bir yükseliş yaşamışken, şirketler ve hükûmetler de bu saldırılardan savunmak için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Bu önlemler, yalnızca sistemlerin güvenliğinin artırılmasıyla da sağlanmıyor. Şirketlerin çalışanlarına olan güveni de alınan önlemlerin başında geliyor.

İşte bugün, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkililerden şirketlere yönelik önemli ve ilginç bir uyarı geldi. Doğrudan FBI tarafından paylaşılan açıklamada şirketlere bilişim teknolojileri departmanlarına ‘Kuzey Koreli hackerlar’ almamaları konusunda uyarı yapıldı. FBI’ın açıklaması, uzaktan çalışan bilişim çalışanları için de genel bir uyarı niteliği taşıyordu.

Uzaktan iş başvurularını fırsat olarak kullanıyorlar:

FBI, paylaştığı açıklamasında şu anda Kuzey Kore’de olup diğer ülkelere hizmet veren bilişim teknolojileri çalışanlarının olduğunu belirtti. Kurum, söz konusu çalışanların özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney Asya’da uzaktan iş başvurularını avantaj olarak kullandığını bildirdi.

Veri hırsızlığı gibi suçlara kapı olabilirler:

Bununla birlikte Kuzey Koreli çalışanların kendilerini Güney Kore, Japonya ya da diğer Asya ülkelerinden gösterdiklerini söyleyen FBI, böyle bir açıklama yapmasının da gerekçesini sundu. FBI, çalışanların veri hırsızlığından itibar zedelemeye kadar pek çok şekilde çalıştıkları yerlere zarar verebileceğini belirtti.

Aynı metinde çalışanların çoğunun döviz kazanmayı ya da sanal borsalara erişmeyi amaçlayabildiği söylenirken, bazılarının da Kuzey Kore hükûmetine hack operasyonları konusunda yardım ettiği ifade edildi.