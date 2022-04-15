Popüler kripto para oyunu Axie Infinity'e geçtiğimiz ay saldırı düzenlenmiş, 600 milyon dolarlık kripto para çalınmıştı. Şimdi ise ABD Hazine Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren grubun Kuzey Kore devleti destekli hacker grubu Lazarus olduğunu açıkladı.

Kripto para birimlerinin popülerliğinin tüm dünyada hızla yükseldiği, bu para birimlerine yönelik yatırımların ve platformlarının sayısının da arttığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak, yaşanan siber saldırılar, bu varlıkların çalınmasına neden olabiliyor. Bu durum da birçok insanın kafasında kripto para platformlarının güvenliği hakkında soru işareti doğuruyor.



Mart ayının sonunda da böyle bir olay yaşanmıştı. İnsanların oyun oynayarak kripto para kazanmasına olanak tanıyan ve dünya çapında oldukça popüler bir oyun olan Axie Infinity, geçtiğimiz haftalarda büyük bir siber saldırıya uğramıştı. Bizim de sizlere aktardığımız bu haberde, blok zinciri tabanlı dev platformdan yaklaşık 600 milyon dolarlık kripto para çalındığı ifade edilmişti. Şimdi ise bu saldırının arkasında kimler olduğu belli oldu.

Saldırının arkasından Kuzey Kore devleti destekli hacker grubu çıktı

Gelen haberlere göre ABD Hazine Bakanlığı, bu dev saldırının arkasında kimler olduğunu keşfetti. Yapılan açıklamalarda 600 milyon doları aşan kripto parayı çalan siber korsanların Kuzey Koreli bir hacker grubu olan Lazarus olduğu ifade edildi. Ayrıca bu olaya yanıt olarak, grubun ABD’nin uluslararası yaptırım listesine eklendiği de aktarıldı.

173.600 Ethereum’un ve 25.5 milyon USDC (ABD dolarına sabitlenen bir stablecoin) çaldığı belirtilen Lazarus’a ait kripto para cüzdanının FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından Kuzey Kore hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında keşfedildiği kaydedildi. Bunun yanı sıra Lazarus’un devlet destekli bir hacker grubu olduğuna da vurgu yapıldı.

Lazarus daha önce birçok bu tarz olaya karışmıştı. Bizim de sizlere aktardığımız üzere blok zinciri araştırmaları yürüten Chanalysis isimli şirketi, grubun 2021’de toplan 400 milyon dolarlık kripto para çaldığını ifade etmişti. Bunun yanı sıra Lazarus’un, kripto para saldırılarından elde ettiği para ile Kuzey Kore’nin silah programlarını finanse ettiği belirtiliyor.