ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), düzenlediği uluslararası bir operasyon sonucunda 10.300'den fazla veri ihlali yapan bir internet sitesini kapattı. Güvenlik güçleri, söz konusu site ile bağlantılı olduğu belirlenen iki bilgisayar korsanını tutukladı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yıllar içinde çeşitli şirket ve internet sitelerine yönelik olarak 10.300’den fazla veri ihlali gerçekleştiren ve bu saldırılar sonucunda 12 milyarı aşkın kişisel veriyi çalan WeLeak Even adlı bir internet sitesinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ele geçirildiği ve kapatıldığı belirtildi.

Alan adının, federal hükümetin gözetimine geçtiğini belirten yetkililer, söz konusu internet sitesinin askıya alındığını bildirdi. Aktarılan bilgilere göre internet sitesinde bilgisayar korsanları, sızan şifrelerin, adların, telefon numaralarının ve IP adreslerinin hangi hesaplarla ilişkilendirildiğini öğrenmek için bir kişinin e-posta adresini sorgulatabiliyorlar.

FBI'ın ele geçirdiği internet sitesine girdiğinizde aşağıdaki görüntü ile karşılaşıyorsunuz

Ayrıca çalıntı verilerin sadece 2 dolar gibi küçük bir ödeme karşılığında satışa çıkarıldığı da ortaya çıktı. Bu verilerin şu ana kadar kimler tarafından satın alındığı ise henüz bilinmiyor. WeLeak Even adlı internet sitesinin milyarlarca veriyi nasıl topladığı gizemini koruyor; ancak bilgisayar korsanları, bu tür bilgileri rutin olarak Dark Web’te ve forumlarda satıyorlar. WeLeak Even'ın veri ihlali kayıtlarını bu yolla elde ettiği tahmin ediliyor.

FBI’ın düzenlediği operasyona, Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı, Hollanda Ulusal Polis Teşkilatı, Almanya Federal Ceza Polis Ofisi ve Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı dahil olmak pek çok uluslararası güvenlik birimi katıldı. Operasyonun İrlanda ayağında söz konusu internet sitesi ile bağlantılı olduğu belirlenen iki bilgisayar korsanının tutuklandığı bildirdi.