Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Amerika'nın BTK'sı FCC, yeni Apple Vision Pro'nun belgelerini sızdırdı

Apple’ın henüz tanıtmadığı yeni Vision Pro modeli, FCC belgelerinde görüntülendi. Yeni modelde M5 çip olabilir, Wi-Fi 6 ile geliyor.

Amerika'nın BTK'sı FCC, yeni Apple Vision Pro'nun belgelerini sızdırdı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun yeni modeli, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından erken ifşa edildi. A3416 model numarasıyla belgelenen cihaz, Vision Pro serisine ait olarak tanımlanıyor.

FCC belgeleri, cihazın kablosuz iletişim protokollerini ve güvenlik testlerini içeriyor. Ancak dikkat çeken detaylardan biri, cihazın Wi-Fi 6 teknolojisine bağlı kalması; 6 GHz bandı bu modelde kullanılmayacak gibi görünüyor.

Yeni Vision Pro’da M2 yerine M5 çip kullanılacağı iddia ediliyor. Bu da başlığın performansında ciddi bir sıçrama olacağına işaret ediyor. Tasarımın ise büyük ölçüde korunması bekleniyor.

Ayrıca cihazın, akıllı ev cihazlarıyla doğrudan iletişim kurabilmesini sağlayacak Thread teknolojisine sahip olabileceği de konuşuluyor. Apple henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak tanıtımın çok yakın olduğu düşünülüyor.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Mazda, Ultra Yakışıklı Elektrikli SUV Modelini Tanıttı: EZ-60

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim