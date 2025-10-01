Amerika'nın BTK'sı FCC, yeni Apple Vision Pro'nun belgelerini sızdırdı

Apple’ın henüz tanıtmadığı yeni Vision Pro modeli, FCC belgelerinde görüntülendi. Yeni modelde M5 çip olabilir, Wi-Fi 6 ile geliyor.

Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun yeni modeli, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından erken ifşa edildi. A3416 model numarasıyla belgelenen cihaz, Vision Pro serisine ait olarak tanımlanıyor.

FCC belgeleri, cihazın kablosuz iletişim protokollerini ve güvenlik testlerini içeriyor. Ancak dikkat çeken detaylardan biri, cihazın Wi-Fi 6 teknolojisine bağlı kalması; 6 GHz bandı bu modelde kullanılmayacak gibi görünüyor.

Yeni Vision Pro’da M2 yerine M5 çip kullanılacağı iddia ediliyor. Bu da başlığın performansında ciddi bir sıçrama olacağına işaret ediyor. Tasarımın ise büyük ölçüde korunması bekleniyor.

Ayrıca cihazın, akıllı ev cihazlarıyla doğrudan iletişim kurabilmesini sağlayacak Thread teknolojisine sahip olabileceği de konuşuluyor. Apple henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak tanıtımın çok yakın olduğu düşünülüyor.