FDA, Bill Gates Destekli Koronavirüs Test Programını Kapattı

ABD’de Bill Gates tarafından da desteklenen bir program, vatandaşlara ücretsiz olarak evde koronavirüs test kitleri gönderiyordu. Ancak ünlü iş insanı tarafından desteklenen bu program, FDA tarafından geçici olarak durduruldu.

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), ABD’nin Seattle şehrinde bulunan ve dünyanın en zengin iş insanlarından bir tanesi olan Bill Gates tarafından desteklenen evde koronavirüs test programını geçici olarak durdurdu.

The New York Times’ta yer alan habere göre FDA, Seattle Coronavirus Assessment Network’e (SCAN) gönderdiği bildiride “Geçerli bir yetki alana kadar lütfen hasta testlerine ve aldığınız sonuçların hastalara iletilmesine son verin” ifadelerini kullandı.

Program, katılımcılarına ücretsiz test kitleri gönderiyordu

SCAN’ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “FDA’nın, SCAN’ın testlerinin güvenliği ve doğruluğuna dair herhangi bir endişesi bulunmuyor. Ancak ek yetkilendirmeyi edinene kadar testleri durdurmamız istendi” ifadeleri kullanıldı. Şu an için FDA’nın ruhsat verdiği sadece birkaç adet evde koronavirüs test kiti bulunuyor.

Washington Tıp Üniversitesi ve Bill ve Melinda Gates Vakfı gibi çeşitli enstitülerden oluşan SCAN, katılımcılarına ücretsiz test kitleri gönderiyordu. Programın hedefi, hem semptom gösteren hem de göstermeyen insanları test ederek COVID-19’un Seattle bölgesinde ne kadar yayıldığına dair fikir edinebilmekti. FDA, Bill Gates tarafından salı günü duyurulan programa çarşamba günü çalışmaları durdurması için bildiri gönderdi. FDA, koronavirüs testlerinin kullanılmadan önce acil durum ruhsatı (emergency use authorization) almasını istiyor.

Bill Gates, yayınladığı blog yazısında “SCAN, önümüzdeki haftalarda daha fazla test sonucu topladıkça araştırmacılar, vaka sayısı konusunda daha iyi bir analiz yapabilecek ve bu sayede fiziksel mesafe gibi uygulamaların ne zaman gevşetilebileceği gibi sorulara cevap verilebilecek” ifadelerini kullanmıştı.

Burun bezlerinin de bulunduğu test kitleri, katılımcılar tarafından programda bulunan enstitülerden bir tanesine tekrar geri gönderiliyordu ve sonuçlar da birkaç gün içerisinde açıklanıyordu. SCAN, sonuçları ve yaş, cinsiyet, ırk, posta kodu gibi demografik verileri de takip ediyordu. Bu sayede toplumun hangi grubunun daha büyük risk altında olduğu ve sosyal mesafe uygulamasının ne kadar işe yaradığı öğrenilebilecekti. Program, günde 1.000 test analiz edecek kapasiteye sahip olduğunu söylemişti.