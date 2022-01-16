Amerika merkezli lojistik şirketi FedEx, kargo jetlerine füzesavar lazerler kurmak için ABD Federal Havacılık İdaresi'ne başvurdu. FedEx, bu talebin gerekçesi olarak füzelerin kargo jetlerini hedeflemesini gösterdi.

Manevra kabiliyeti oldukça kısıtlı olan kargo jet motorlarından gelen ısıyı algılamaları ve onları bir hedef olarak belirlemeleri sebebiyle ısı güdümlü füzeler, kargo şirketleri için büyük bir sorun teşkil etmekte. Bu durumdan şikayetçi olan şirketlerden birisi olan FedEx’in, kargo jetlerine füzesavar lazerler kurmak için bu ayın başlarında ABD Federal Havacılık İdaresi'ne talepte bulunduğu bildiriliyor.

FedEx tarafından yapılan başvuru mektubunda, “Son yıllarda yurt dışında meydana gelen çeşitli olaylarda, insanlı taşınabilir hava savunma sistemleri tarafından sivil uçaklara ateş açıldı” ifadelerine yer veriliyor. Firmanın bu talebi, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan kamu sicilinde yayınlanacak.

Füzelerin kargo jetlerini hedef alması, tedarik zincirini de olumsuz etkiliyor

COVID-19 salgınının başlamasında bu yana tedarik zinciri sorunları çok ciddi gıda ve ürün kıtlığına yol açtı ve açmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bu sebeple bilgisayar korsanları büyük bir tarım hizmetleri sağlayıcısına fidye yazılımı saldırıları bile gerçekleştirdi.

Bu tarz lojistik zorluklar göz önüne alındığında, açıkçası FedEx'in bu talebi kulağa pek de gereksiz gelmiyor. Bu uygulama ile mevcut malzemelerin korunması ve tedarik zincirinin daha düzgün bir şekilde işlemesi durumunda ülke içinde yaşanacak olası bir kıtlık ve panik ihtimalinin azalması mümkün.

Benzer bir uygulamayı ilk olarak bundan yıllar önce, 2008’de test eden FedEx'in bu uygulaması için o zamanlar CBS bu lazerlerin göz için herhangi bir tehlike arz etmediğini bildirmişti. Gizmodo’nun haberine göreyse yeni uygulama; şirket için yeni özellikler, raporlama ve önemli güvenlik bilgilerini de kapsıyor. Lazerlerin halk sağlık ve güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmaması ise büyük önem taşıyor.

Ukrayna'da düşen ve yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olan sivil uçak MH17'nin bir iddiaya göre Rus hükümeti tarafından düşürülmesi ise bu tarz uygulamaların kargo uçakları haricinde normal yolcu uçakları içinde kullanılıp kullanılmaması gerektiği sorusunu akla getiriyor. Karadaki sivillere zarar vermeden havadaki yolcuları koruyabilecek bir güvenlik önlemi, alınabilecek oldukça mantıklı bir önlem gibi duruyor.