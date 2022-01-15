ABD’de Kaos Yaşanıyor: Kargo Treninin Vagonları Yağmalandı

ABD’nin Los Angeles şehrinde Amazon, FedEx ve UPS gibi şirketlerin kargolarını taşıyan trenler yağmalandı. Her zaman yaşanan bu hırsızlıkların son bir yılda devasa bir oranda arttığı tespit edildi. Arta kalan görüntülerse şok edici.

2019 yılının sonlarından itibaren yaşanan inanması güç olaylar zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. ABD’de geçtiğimiz yıl yaşanan Kongre Binası baskınının yıl dönümünden bu yana birkaç gün geçmişti ki Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde şok eden bir olay daha yaşandı.

Amazon, UPS ve Fed EX gibi şirketlerden yola çıkan kargoları taşıyan tren vagonları tam anlamıyla yağmalandı. Aslında bu olayın tamamen yeni olduğu söylenemez. Yetkililer, hemen her gün Los Angeles’a gelen kargo trenlerinin soyguna uğradığını belirtiyor. Ancak 2020 yılının Aralık ayından bu yana tren soygunlarında %160 oranında bir artış yaşandığı ifade ediliyor. Sosyal medyada viral olan görüntüler de bu devasa artışı gözler önüne seriyor.

Tren raylarında karton denizi oluştu:

Salgınla birlikte ekonomik sıkıntıların artması, tren soygunlarındaki oranlara da yansıyor. Union Pacific adlı demiryolu şirketi, 2021 yılının yalnızca son üç ayında bile 100 hırsız yakaladıklarını paylaştı. Şirket, soygunların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırıyor olsa da yakalanan hırsızların 24 saat sonra tekrar sokaklara salındığı ifade ediliyor.

Kargo bekleyen müşterilerin mağduriyeti hariç olmak üzere 2021 yılında yapılan hırsızlıkların toplam maliyetinin 5 milyon doları aştığı tahmin ediliyor. Gerçekleşen son tren soygununda da durumun ciddiyeti açıkça belli oluyor. Tren raylarının adeta karton denizine döndüğü görüntülerde meydana gelen hasar da gözler önüne seriliyor. Union Pacific, yaklaşık bir ay önce rayları temizlediğini ancak bu hafta yeniden bu hale geldiğini belirtiyor.

ABD’de son dönemde alınan politik kararları eleştirenler ise şu anda uygulamada olan ‘kefaletsiz politikayı’ hedef gösterdi. Hapishanelerdeki kalabalığı azaltmak için yürürlüğe koyulan kefaletsiz politikanın, suçluların sokaklarda daha rahat hareket etmesine olanak sağladığı savunuluyor. Union Pacific de Aralık ayında bu politikanın yeniden düzenlenmesi için yetkililere çağrıda bulunduğunu belirtiyor.

Yaşanan son soygunlardan arta kalan şok eden görüntüler: