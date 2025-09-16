Fenerbahçeli İnsansı Robot Sosyal Medyada Gündem Oldu [Video]

Fenerbahçe, Fenerium mağazasına Kerem Aktürkoğlu formalı "Jidoka" isimli insansı robot getirdi. Bir karşılama robotu olan Jidoka, taraftarların büyük ilgisini çekti.

Eskiden bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz insansı robotlar, şu anda yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Dünyanın her yerinden birçok teknoloji firmasının bu tarz robotlar geliştirdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde ise çok ilginç bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu teknolojiyi Fenerium’a getirdi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde statta bulunan Fenerium Maraton mağazasında “Jidoka” ismi verilen insansı robotu taraftarlarla buluşturdu. Bu karşılaşama robotu, hareketleriyle ve konuşmasıyla taraftarın büyük ilgisini çekti.

Jidoka Human, 3,7 milyon TL değerinde bir tanışma, karşılama ve yönlendirme robotu

LTC Robotic imzasını taşıyan bu robota, “Jidoka Human” ismi veriliyor. İnsansı bir robot olan Jidoka Human, bir tanışma, karşılama ve yönlendirme robotu. Şirketin aktardığına göre robot Untree’nin G1 isimli robotunu temel alıyor.

Jidoka Human işletmelerin hizmetlerini, ürünlerini ve güncel kampanyalarını hızlı bir şekilde ziyaretçilere tanıtmak için tasarlanan bir "danışma ve reklam" robotu diyebiriliz. Konuşma yeteneğiyle tanıtım yapabiliyor, vücut hareketleriyle de insanların ilgisini çekiyor. Sipariş alma, yönlendirme, misafir karşılama gibi özellikleri var. Buradan satın alınabilen robotun fiyatı ise **3 milyon 735 bin 552 TL. **

Fenerbahçe de Fenerium’da interaktif ve teknolojik bir deneyim sunmak için bu robotu kullanmaya başladı. Kerem Aktürkoğlu forması giyen ve yeni forma tanıtımını yapan Robot, taraftarlara alkış, destekleme gibi hareketler yaparken konuşarak da onlarla iletişime geçti. Ayrıca taraftarların sorularını da yanıtladı. Yalnızca Fenerium’da değil, stadyum çevresinde de robota ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yani anlayacağınız Fenerbahçe ve ülkedeki çoğu insanın dikkatini çekmeyi başardı.

Jidoka'dan gelen diğer görüntüler: