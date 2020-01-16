Instagram ve YouTube gibi platformlarda milyonlarca takipçisi bulunan Vitaly Zdorovetskiy ya da kullanıcı adıyla kingvitaly, Keops Piramidine çıktığı için Mısır’da hapishaneye girdi. Yaşadıklarını Instagram’da anlatan Vitaly, “Korkunç şeyler gördüm, kimsenin başına gelmemesini umuyorum” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Instagram veya YouTube gibi sosyal medya platformlarındaki içerik üreticileri, çoğu zaman içerik üretebilmek için ilginç şeyler yapabiliyorlar. Genellikle dikkat ve ilgiyi üzerine çekmek amacıyla yapılan bu ilginç şeylerin sonucunda kötü ve tatsız olaylarla karşı karşıya kalan içerik üreticileri nadiren de olsa çok daha kötü durumlara maruz kalabiliyorlar. Bu durumlardan birisi de Keops Piramidi'ne tırmanan Vitaly Zdorovetskiy’in başına geldi.

Vitaly Zdorovetskiy, Instagram’da kingvitaly kullanıcı adıyla biliniyor ve bu platformda 3,1 milyon takipçisi bulunuyor. YouTube’da da bir kanalı bulunan ve 10 milyonu aşkın takipçisi bulunan Vitaly, geçtiğimiz haftalarda Keops Piramidi'ne tırmanarak fotoğraf ve video çekmeyi hedefliyordu ancak bu durum pek istenmeyen sonuçlara yol açtı. Vitaly, Keops Piramidi’ne tırmandığı için beş gün boyunca hapis yattı.

Vitaly Zdorovetskiy: “Korkunç şeyler gördüm”

Vitaly Zdorovetskiy, Instagram üzerinde paylaştığı bir fotoğraf ile başına gelenleri anlattı. Vitaly, paylaştığı fotoğrafın altında “Son 5 gün içerisinde neler yaşadığımı açıklayacak hiçbir kelime bulamıyorum. Mısır’da Keops Piramidi'ne tırmandığım için hapse tıkıldım. Daha önce birçok kez hapis yatmıştım ancak bu seferki her zamankinden çok daha kötüydü. Korkunç şeyler gördüm ve bunların kimsenin başına gelmemesini umuyorum. Peki buna değdi mi? KESİNLİKLE! Bunu iyi bir nedenle yaptım ve bütün dünyanın bunu görebilmesi için yakında bir video paylaşacağım” açıklamasını yaptı.

Vitaly, aynı zamanda Instagram’ın hikâye özelliğini kullanarak birkaç tane daha fotoğraf paylaştı ve bu fotoğraflarda kendisinin piramide tırmandığını ve güvenliğin onun arkasından kovaladığını gösterdi. Bu fotoğraflarda “Eğer yapabiliyorsan yakala!” ve “Korku yok!” gibi açıklamalarda bulunan Vitaly, son attığı hikayesinde “Senin hayatın, senin seçimlerin” yazısına yer verdi.

Mısır parlamentosu geçtiğimiz günlerde piramitlere tırmananlar için çok daha sert cezalar uygulanacağını açıkladı ve herhangi bir izin olmadan herhangi bir antik kalıntıya tırmanan kişilere en az bir ay hapis cezası ve bunun yanında 630 dolar (3.694 TL) ila 6.305 dolar (36.942 TL) arasında ceza verilmesine karar verdi.