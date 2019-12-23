2019 Yılının En Popüler 24 Instagram Fotoğrafı

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Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz ve insanlar, yine yıl boyunca milyarlarca fotoğrafla hayatı sosyal medyaya taşıdı. Instagram'da 2019 yılının en popüler 24 fotoğrafını sizlerle paylaşıyoruz.

Instagram, hayatı insana fotoğraflarla anlatma sanatı. Yine yıl boyunca yediklerimiz, içtiklerimiz, gezdiklerimiz bir yana, hayatın içinden birbirinden çarpıcı fotoğraflar paylaştık. 

Peki, 2019'da tüm dünya neleri konuştu, neleri beğendi, nelere üzüldü? Sosyal medya platformlarının en göze hitap edeni olan Instagram'da 2019'un en popüler paylaşımlarını sizler için sıralıyoruz:

1- Şili'de bir göstericinin hükümete karşı düzenlenen protestolar sırasında tazyikli suyla savaşı.

2019 instagram en popüler fotoğraflar

2- 9 yaşındaki ak kuyruklu kartal Victor, Fransa semalarında uçuyor.

instagram en popüler fotoğraflar 2019

3- Matadorun sonu pek de iyi görünmüyor!

instagram 2019'un en popüler fotoğrafları

4- Yine Şili'deki gösterilerde yaratıcılığını konuşturan bir gösterici.

instagram 2019 en popüler fotoğraflar

5- İngiltere'de Trump karşıtı protestolar sırasında bir "Bebek Trump" balonu.

2019 instagram en popüler fotoğraflar

6- Geleceğin Budist rahipleri, acemi keşişler olarak Güney Kore'deki Everland eğlence parkının tadını çıkarıyor.

instagram 2019 en popüler fotoğraflar

7- Kış sporları meraklısı Olesya Ushakova'dan soğuk ve güzel bir manzara.

instagram 2019 en popüler fotoğraflar

8- Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin saran alevler...

2019 instagram en popüler fotoğraflar

9- Tigres UANL - Real Salt Lake maçında davetsiz bir misafir.

instagram 2019 en popüler fotoğraflar

10- Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 5492 askere ait bir kadın şirketini denetlerken...

instagram 2019 kim jong un

11- Guatemalalı bir göçmen, oğluyla Amerika'ya geçmek için Meksika Ulusal Muhafız askerlerine yalvarıyor...

instagram en popüler fotoğraflar 2019 asker

12- Prens Harry ve eşi Meghan, Güney Afrika'daki ilk ve en eski cami olan Auwal Camii'ni ziyaret ediyor.

instagram prens harry meghan

13- Melania Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında öptü!

trump melanie instagram 2019

14- Londra'da inişe hazırlanan bir yolcu uçağı Ay'ın önünden geçerken.

instagram 2019 ay uçak

15- İtalya'daki Trieste limanının önünde yarışa hazırlanan yelkenli tekneler.

instagram 2019 en popüler fotoğraflar yat yarışı

16- Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Paektu Dağı'nda ata biniyor.

instagram 2019 kim jong un

17- Iraklı bir kadın gösterici Irak'ın Bağdat kentinde hükümeti protesto ediyor.

instagram 2019 kadın gösterici

18- Brezilyalı futbolcu Neymar'ı tecavüzle suçlayan Najila Trindade de Souza, polis karakolunda ifade verdikten sonra avukatı tarafından taşınıyor.

instagram 2019 neymar

19- Dişleri nedeniyle Vampir takma adıyla bilinen balıkçı Jose da Cruz yengeç avında.

instagram 2019 en popüler fotoğraflar

20- Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' hareketinde polis müdahelesi...

instagram 2019 en popüler fotoğraflar polis

21- Bir kadın, su tankerinden su aldıktan sonra oğlunu kovayla taşıyor.

instagram 2019 en popüler

22- Eski ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Şansölyesi Angela Merkel... Yorum sizin.

instagram en popüler fotoğraflar

23- Hindu kadınlar Yeni Delhi'deki Chhath Puja dini festivali sırasında güneş tanrısına ibadet ediyorlar.

instagram 2019 en popüler fotoğraflar hindistan

24- Niagara Şelaleleri 0'ın altında donarken.

instagram 2019 en popüler fotoğraflar niagara

Kaynak : https://www.news18.com/photogallery/world/26-most-popular-instagram-photos-of-the-year-2403615-7.html
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