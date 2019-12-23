2019 Yılının En Popüler 24 Instagram Fotoğrafı

Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz ve insanlar, yine yıl boyunca milyarlarca fotoğrafla hayatı sosyal medyaya taşıdı. Instagram'da 2019 yılının en popüler 24 fotoğrafını sizlerle paylaşıyoruz.

Instagram, hayatı insana fotoğraflarla anlatma sanatı. Yine yıl boyunca yediklerimiz, içtiklerimiz, gezdiklerimiz bir yana, hayatın içinden birbirinden çarpıcı fotoğraflar paylaştık. Peki, 2019'da tüm dünya neleri konuştu, neleri beğendi, nelere üzüldü? Sosyal medya platformlarının en göze hitap edeni olan Instagram'da 2019'un en popüler paylaşımlarını sizler için sıralıyoruz: 1- Şili'de bir göstericinin hükümete karşı düzenlenen protestolar sırasında tazyikli suyla savaşı. 2- 9 yaşındaki ak kuyruklu kartal Victor, Fransa semalarında uçuyor. 3- Matadorun sonu pek de iyi görünmüyor! 4- Yine Şili'deki gösterilerde yaratıcılığını konuşturan bir gösterici. 5- İngiltere'de Trump karşıtı protestolar sırasında bir "Bebek Trump" balonu. 6- Geleceğin Budist rahipleri, acemi keşişler olarak Güney Kore'deki Everland eğlence parkının tadını çıkarıyor. 7- Kış sporları meraklısı Olesya Ushakova'dan soğuk ve güzel bir manzara. 8- Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin saran alevler... 9- Tigres UANL - Real Salt Lake maçında davetsiz bir misafir. 10- Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 5492 askere ait bir kadın şirketini denetlerken... 11- Guatemalalı bir göçmen, oğluyla Amerika'ya geçmek için Meksika Ulusal Muhafız askerlerine yalvarıyor... 12- Prens Harry ve eşi Meghan, Güney Afrika'daki ilk ve en eski cami olan Auwal Camii'ni ziyaret ediyor. 13- Melania Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında öptü! 14- Londra'da inişe hazırlanan bir yolcu uçağı Ay'ın önünden geçerken. 15- İtalya'daki Trieste limanının önünde yarışa hazırlanan yelkenli tekneler. 16- Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Paektu Dağı'nda ata biniyor. 17- Iraklı bir kadın gösterici Irak'ın Bağdat kentinde hükümeti protesto ediyor. 18- Brezilyalı futbolcu Neymar'ı tecavüzle suçlayan Najila Trindade de Souza, polis karakolunda ifade verdikten sonra avukatı tarafından taşınıyor. 19- Dişleri nedeniyle Vampir takma adıyla bilinen balıkçı Jose da Cruz yengeç avında. 20- Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' hareketinde polis müdahelesi... 21- Bir kadın, su tankerinden su aldıktan sonra oğlunu kovayla taşıyor. 22- Eski ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Şansölyesi Angela Merkel... Yorum sizin. 23- Hindu kadınlar Yeni Delhi'deki Chhath Puja dini festivali sırasında güneş tanrısına ibadet ediyorlar. 24- Niagara Şelaleleri 0'ın altında donarken.

Kaynak : https://www.news18.com/photogallery/world/26-most-popular-instagram-photos-of-the-year-2403615-7.html

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