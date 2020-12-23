İnternet Fenomeni Meriç İzgi'nin 10 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında, izinsiz beslediği makak maymunu nedeniyle iddianame hazırlandı. "Zincirleme şekilde kaçakçılık"la suçlanan internet ünlüsünün, 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Mahkeme iddianameyi kabul ederse, yasal süreç başlamış olacak.

Türkiye'deki popüler internet ünlülerinden bir tanesi olan Meriç İzgi'nin başı, fena halde dertte. Daha önce aynı mesele nedeniyle iki kez gözaltına alınan fenomen, 18 Eylül'de bir kez daha gözaltına alınmıştı. Hakkında iddianame hazırlanan internet fenomeninin 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Meriç İzgi'ye yönelik suçlama ise "zincirleme şekilde kaçakçılık".

Meriç İzgi'yi takip edenler, kendisinin bir makak maymunun olduğunu bilirler. Ancak bu canlının satın alınması ve beslenmesi özel izne tabi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında kolluk kuvvetlerinin takibine takılan fenomenin daha önce de maymunlarına el konulmuştu. 18 Eylül'de gözaltında da aynı durum gerçekleşirken, bu kez ciddi bir dava gündeme gelmiş oldu.

Mahkemenin iddianameyi kabul edip etmeyeceği bilinmiyor

18 Eylül'de gerçekleşen gözaltı işleminden sonra, İzgi için bir iddianame hazırlandı. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Eğer mahkeme, söz konusu iddianameyi kabul eder ve fenomen hakkında dava açılmasına karar verirse, yasal süreç başlamış olacak. Zincirleme şeklinde kaçakçılıkla suçlanan fenomenin hapse girip girmeyeceğini ise zaman gösterecek.

Makak maymununa "Koko" ismini veren internet fenomeni, sosyal medya platformlarında sık sık paylaşımlar yapıyor. Ancak edinilen bilgilere göre İzgi'nin, bu hayvanı beslemek için yasal izni bulunmuyor. Haliyle de böylesi bir durumda, kaçakçılık suçu devreye giriyor. Olayın birden çok kez yaşanması da kaçakçılığın boyutunu zincirleme şekline getiriyor. İddialara göre İzgi'nin izinsiz olarak beslediği makak maymunu, 10 bin TL değerinde.