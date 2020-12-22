Sosyal Medyadan Vergisiz Kazanca Karşı İmza Toplanıyor

Türkiye'nin en eski internet fenomenlerinden Hakan Hepcan, change.org'da bir kampanya başlattı. Sosyal medya fenomenlerini hedef alan bu kampanya, vergisini ödemeyen içerik üreticilerin vergi kaçırmalarını engellemenin önüne geçmeye çalışıyor. Kampanyanın muhatabı ise doğrudan CİMER.

Son yılların en popüler mesleklerinden bir tanesi de sosyal medya fenomenliği. İnternet kullanımının yaygınlaşıp, sosyal medyanın hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte ortaya çıkan sektör, bugüne dek onlarca ismin yoktan var olmasını sağladı. Bu isimlerden bir tanesi de Hakan Hepcan'dı. Ancak Hepcan şimdi, içinde olduğu sektörle çok zıt düşen bir çalışmanın içerisinde.

Sosyal medya fenomenliğinde ne kadar çok para olduğu, büyük bir sır değil. Ürettikleri içerikler ve yaptıkları iş birlikleriyle dudak uçuklatacak türden gelirler elde eden internet fenomenlerden bazılarının vergisini ödemediği iddiasıyla harekete geçen Hepcan, "change.org" üzerinden bir kampanya başlattı.

Hepcan, haksız kazanç ve vergi kaçırılmasını önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor

Hakan Hepcan, oluşturduğu imza kampanyasında "Sosyal medya (instagram, tiktok vb) mecralarında yer alan içerik üreticileri (influencer) kendi sosyal medya kanallarında yapmış/toplamış/edinmiş olduğu hedef kitlesine markaların isimlerini geçirerek, bu markalar aracılığıyla herhangi bir sözleşme, yazılı beyan olmaksızın vergi ödemekten kaçarak reklam yapmaktadırlar." ifadelerini kullanıyor. Yani Hepcan'a göre sosyal medya fenomenleri, vergi kaçırıyor.

change.org'da yer alan kampanyanın muhatabı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER). Yani buradan elde edilen destek, doğrudan devletin resmi kanalına gönderilecek. İlk etapta 7.500 kişinin destek vermesi hedeflenen kampanya, ardından 10.000 kişiyi hedefledi. Şu sıralar 8.400'den fazla destekçiye sahip olan kampanya, her saniye daha fazla destekçi kazanıyor. Eğer sizler de bu kampanyayı incelemek ve destek vermek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.