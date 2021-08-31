Usta Oyuncu Ferhan Şensoy Hayatını Kaybetti

Türk sinema, tiyatro ve komedi tarihinin en önemli isimlerinden biri olan usta oyuncu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayatını kaybetti. Milyonların güne üzüntüyle başlamasına neden olan acı haber, bizzat Şensoy'un kurucusu olduğu Ortaoyuncular tiyatro grubunun resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy'un vefat haberini, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" açıklamasıyla takipçilerine aktardı. Acı haberin ardından bir paylaşım da usta oyuncunun kızı Müjgan Ferhan Şensoy'dan geldi. Ortaoyuncular'ın vefat haberini duyurduğu paylaşımı alıntılayan Müjgan Ferhan Şensoy, "Babam uçtu göklere…" ifadelerine yer verdi. Webtekno olarak Türk tiyatrosuna yıllarını adamış ve son derece önemli ve değerli işlere imza atmış usta oyuncu Ferhan Şensoy'a rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

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