Formula 1 pilotu Fernando Alonso'ya ait olan 4.800 kilometredeki bir Ferrari Enzo, çıkarıldığı açık artırmada satılamadı. Öysa ki Alonso, aracın 5 milyon euro gibi bir paraya satılabileceğini düşünüyordu.

Formula 1 dünyasının sevilen pilotları arasında yer alan Fernando Alonso, oldukça ilginç bir konu ile gündemde. Bundan birkaç hafta önce, Alonso'ya ait olan özel bir Ferrari Enzo'nun açık artırma ile satışa sunulacağı açıklandı. O dönemler yapılan açıklamalara göre açık artırma süreci 8 Haziran'da başlayacaktı. Araçla ilgili tahminlerse 5 milyon euro civarında fiyatla alıcı bulacağı yönündeydi.

Ancak beklenti gerçekleşmedi. "Monaco Car Auctions" bünyesinde açık artırmaya çıkarılan otomobil, bir hafta geçmesine rağmen alıcı bulmadı. 4.2 milyon eurodan açık artırmaya çıkarılan otomobil, kimsenin ilgisini çekmedi. Müzayede evi, araç satılamayınca açık artırmayı kapatmak zorunda kaldı. Görünen o ki kimse, normalde 1 milyon euro civarında el değiştiren bir otomobile, sırf Fernando Alonso'nun diye servet ödemek istemedi.

Fernando Alonso'ya ait Ferrari Enzo işte böyle görünüyor!

"Scocca n.1" gövdeye sahip olan Ferrari Enzo, Ferrari ile bütünleşmiş olan "Rosso Corsa" isimli kırmızı renge sahip. Aracın tüm özelliklerinin orijinal olduğunu gösteren özel bir sertifikaya sahip olan Enzo, sadece 4.800 kilometrede. 6.0 litrelik V12 motorla donatılan Ferrari Enzo, 650 beygir gücü üreten bir canavar. Bu arada; bir tanesi Alonso'ya ait olan Enzo'lardan 400 kadar üretildiğini belirtmeden geçmeyelim.

Fernando Alonso'nun sosyal medya hesaplarını kurcaladık ancak yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını söyleyelim. Eğer Alonso'ya ait Ferrari Enzo'nun Monaco Car Auctions sayfasına göz atmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.