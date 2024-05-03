Ferrari, yeni süper otomobili 12Cilindri'yi tanıttı. V12 motorla donatılan otomobil, tasarımıyla da mest edecek gibi görünüyor. Aracın fiyatı ise kriz geçirtecek cinsten.

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari, düzenlediği bir etkinlikte "12Cilindri" olarak isimlendirdiği yeni süper otomobilini tanıttı. Üstü açık "Spider" versiyona da sahip olan otomobil, tasarımıyla da yüksek performansıyla da tüm otomobil tutkunlarının rüyalarını süsleyecek gibi görünüyor.

Ferrari'nin yeni otomobil, oldukça yeni bir tasarım diline sahip. Oldukça iri havalandırma deliklerine sahip olan otomobil, incecik LED farları ile dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca ön ızgarada siyah renkli bir bar görüyoruz. Bu bar, markanın ikonik otomobillerinden 365 GTB/4 Daytona modeline gönderme yapıyor.

Karşınızda Ferrari 12Cilindri

Aracın arka kısmına baktığımızda öndeki ince aydınlatmanın devam ettirildiğini görüyoruz. Ayrıca buradaki cam bölme, otomobile şık bir hava kazandırmış durumda. Aerodinamik yapı için kullanılan küçük spoiler de dikkatlerimizden kaçmayan tasarım detayları arasında bulunuyor.

Ferrari 12Cilindri'nin iç kısmı, Ferrari'nin gelenekselleşmiş iç tasarımını yansıtıyor. Butonlarla dolu bir direksiyonun bulunduğu kabin, küçük de olsa bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yolcu tarafından bilgi-eğlence ekranını yönetmeye yarayan küçük bir dokunmatik alan daha var.

Kaput altına indiğimizde ise kelimenin tam anlamıyla bir canavar bizleri karşılaşıyor. Ferrari, yeni otomobilinde 6.5 litrelik V12 motor kullanmayı tercih etti. 830 hp gücündeki bu motor, sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirildi. Şirkete göre aracın 0-100 km/s hızlanma süresi 2,9 saniye. Aracın maksimum hızı ise 340 km/s olarak açıklandı.

Ferrari 12Cilindri Spider ise böyle görünecek:

Ferrari tarafından yapılan açıklamaya göre 12Cilindri, 423 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Üstü açık Spider versiyon için başlangıç fiyatı ise 466 bin dolar olarak açıklandı.