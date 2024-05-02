Renault, yeni SUV modeli "Symbioz"u tanıttı. Dikkat çekici bir tasarıma ve yeni nesil teknolojilere sahip olan otomobilin fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.

Fransız otomobil devi Renault, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV modeli "Symbioz"u tanıttı. Tamamen yeni bir otomobil olarak karşımıza çıkan Symbioz, Captur ile Austral modellerinin arasına yerleştirilecek.

Renault Symbioz, tasarımıyla da özellikleriyle de çok konuşulacak bir otomobil. Zira bu SUV, markanın yeni nesil tasarım dilini benimsiyor ve oldukça şık görünüyor. 4,4 metre uzunluk, 1,7 metre genişlik ve 1,5 metre yükseklik değerine sahip olan bu otomobil, 2,6 metre aks mesafesine sahip. Hâl böyle olunca oldukça geniş bir iç hacim sunan otomobilin bagaj kapasitesi, 1.582 litreye kadar çıkabiliyor.

Karşınızda Renault Symbioz

Aracın ön kısmındaki sportif yapı, arka kısımda da kendini gösteriyor. Bir bar ile birbirlerine bağlanan arka aydınlatma, hiç fena görünmüyor. Ayrıca bagaj kapağında iri puntolarla yazılmış Symbioz ibaresi bulunuyor. Üst kısma yerleştirilen spoyler da dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.

Aracın iç kısmına geçtiğimizde ise oldukça modern bir kabinle karşılaşıyoruz. Symbioz'da, 10.3 inç tam dijital gösterge ekranı ve 10.4 inç dikey bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. OpenR yazılımını kullanan bilgi-eğlence ekranı, Google Play üzerinden uygulama yüklemeye de izin verecek. Bu arada; orta konsolda oldukça şık tasarımlı bir vites topuzu bulunduğunu da söyleyelim.

Renault'un açıklamasına göre Symbioz, şimdilik tek bir hibrit motor seçeneğine sahip olacak. "E-Tech 145" olarak isimlendirilen bu motor seçeneğinde 1.6 litrelik dört silindirli motora, 36 kW gücündeki elektrik motoru eşlik edecek. Şirkete göre Symbioz, şehir içi yolculukların yüzde 80 gibi ciddi bir bölümünde elektrik enerjisi kullanacak.

Renault Symbioz için fiyat ve çıkış tarihi açıklaması yapılmadı. Aracın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği de şimdilik bilinmeyen detaylar arasında.