Daha önce modifiye ettiği otomobillerle adını geniş bir kitleye duyuran Alman modifikasyon şirketi DMC, şimdi de Ferrari 812 Superfast’i modifiye etti. 812 Superfast’e bambaşka bir görünüm kazandırmayı başaran DMC, aynı zamanda aracın gücünü de artırmış durumda.

Alman modifikasyon şirketi DMC, birkaç yıl önce Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilediği Lamborghini modifiyeleriyle ismini epey duyurmuştu. Çalışmalarına devam eden şirket şimdide Ferrari’nin en güçlü araçlarından olan 789 beygir güce sahip Ferrari 812 Superfast’e bambaşka bir görünüm kazandırdı.

Ferrari 812 Superfast Spia ismi verilen araçta daha fazla gücün yanı sıra dikkat çekici bir aerodinamik kit de bulunuyor. Şirketin daha önce Superfast’in selefi olan F12 Berlinetta için de bir Spia paketi uygulamış olması, Superfast paketinin detaylarını sürpriz olmaktan çıkarıyor.

DMC’nin geliştirmesi sonrası Ferrari 812 Superfast Spia ismini alan aracın ilk olarak gücüne bakmak gerekiyor. Araca bir titanyum egzoz sistemi takılması, aracın 820 beygir gücüne ulaşmasını sağladı. DMC, 812 Superfast'in bu beygir gücüyle 350km/s hıza kadar ulaşabileceğini öne sürüyor.

812'deki görsel değişimlere geldiğimizde ise aracın orijinal jantlarının yerine gelen 21/22 inç jantlar ve spor yaylar, aracın daha agresif bir görünüm kazanmasını sağlamanın yanında yol tutuşunu da eskisinden çok daha iyi hale getiriyor.

DMC’nin Spia paketiyle Ferrari 812 Superfast’e eklediği karbon fiber gövde kiti, otomobilin üzerindeki en büyük değişiklik. Aracın genişletilmiş yan kısımlarının yanında, F12’ye uygulanan Spia paketindeki benzeyen bir spoiler da aracın arka kısmına yerleştirilmiş. Arka tamponun altına yerleştirilen yeni difüzör ve renkli ışıklarsa aracın arka kısmının bambaşka bir görünüm kazanmasını sağlamış.

Ferrari 812 Superfast’e uygulanacak Spia paketiyle aracın iç kabini de yeni bir direksiyon simidinin yanında çeşitli deri ve karbon fiber kaplamalarla özelleştirilebiliyor. DMC, kabinin tamamen yeniden yapılabileceği bir seçeneği de Spia paketiyle beraber sunuyor.

Ferrari 812 Superfast’e bambaşka bir görünüm kazandıran DMC, araç üzerinde yapılan değişikliklerin hiçbirinin araca zarar vermediğini, paketi satın alan müşterilerin istediği herhangi bir zamanda aracı orijinal görünümüne geri döndürülebileceğini söylüyor. Yinede oldukça dikkat çekici olan Spia paketini 812 Superfast’e uygulatanların aracın orijinal haline geri getirilmesini isteyeceğini en azından biz düşünmüyoruz.