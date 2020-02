1958 Model Bir Ferrari, Dünyanın En Güzel Arabası Seçildi

1958 model Ferrari 335 S Spyder, 2019 yılının en iyi klasik aracı seçildi. Sadece 4 tane üretilmiş olan 1958 Ferrari 335 S Spyder, dünyanın en pahalı araçları listesinde de bulunuyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Peninsula Classics Best of the Best Award yarışmasını 1958 Ferrari 335 S Spyder kazanarak dünyanın en güzel arabası oldu. 1958 yılında 4 tane üretilen araçtan şu anda sadece 3 tanesi kullanılabiliyor.

Ferrari 335 S Spyder, döneminin en hızlı arabası olarak üretildi. Dört litrelik V12 motoru ile 390 beygir güç üretebilen araç saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyordu. O dönem için bu hız standardın çok ötesindeydi.

Zamanının önemli yarış arabalarından olan 1958 Ferrari 335 S Spyder, zaman içinde en fazla istenen klasik araçlar listesinde önemli bir yer kazandı. 2016 yılında düzenlenen retro araç müzayedesinde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, bir teklif yarışına girerek aracın fiyatının 32 milyon euroya çıkmasına neden oldular.

Peninsula Classics Best of the Best Award, klasik araçların dünya şampiyonası sayılabilir. Yarışma için son 12 ay içinde Avrupa ve Amerika’daki en prestijli ödülleri kazanan 8 araç belirleniyor. Bu 8 aracın arasından dünyanın en iyi klasik aracı seçiliyor.

Peninsula Classics Best of the Best Award’ı kazanan Ferrari 335 S Spyder, ilk olarak Şubat 1959’da New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Bu fuarda sergilenen aracı Texan Alan Connell satın aldı. Connell, satın aldığı araçla 1959 yılında birçok yarışa katıldı. Ferrari’nin ABD distribütörü olan Luigi Chinetti’nin Kuzey Amerika Yarış Takımı’ndan yarışan Connell, aracı ile üç yarış kazandı.

1960 yılında aracın motorunda büyük bir arıza meydana geldi. Arızanın tamir edilmesi için araç İtalya’daki Ferrari fabrikasına gönderildi. Fabrikada aracın motor arızasının maliyetinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle araç ABD’ye geri gönderildi. Ama Luigi Chinetti aracı almayı reddetti. Texan Alan Connell’de aracı almayı reddedince araç New York’ta gümrük deposunda beklemeye başladı.

12 aylık bir sürenin ardından otomobil, 900 dolarlık depo ücreti karşılığında gümrük deposundan çıkarıldı ve motoru değiştirildi. Ferrari 335 S Spyder’ın kendi motoru yerine Ferrari 250 GT SWB motoru aracı hayata döndürdü.

Ferrari 335 S Spyder, orijinal motoruna ancak 15 yıl sonra kavuşabildi. İngiltere’den Rob Lamplough aracı satın aldıktan sonra, araca orijinal motorun yerleştirilmesini sağladı. Lamplough, ikonik otomobille 50 yarışa katıldı ve bu yarışların ikisini kazandı.

Ferrari 335 S Spyder o zamandan sonra tanınır hale geldi. 900 dolara gümrük deposundan çıkan araca 1990 yılında açık artırmada 9 milyon dolar teklif edildi. Ancak teklif düşük olduğu gerekçesi ile reddedildi. Zaman içinde koleksiyon arabalarının fiyatları düştükçe Ferrari 335 S Spyder’ın da fiyatı düştü. 1998 yılında araç Bruce McCaw tarafından 5.5 milyon dolara satın alındı. McCaw’da aracı 2016 yılından şimdiki sahibi Andreas Mohringer’e sattı.

Aracı orijinal NART yarış renklerine kavuşturan Mohringer, sergilemeye başladı. Artık ikonik hale gelen Ferrari 335 S Spyder, bu yıl da Peninsula Classics Best of the Best Award ödülünü kazanarak dünyanın en güzel arabası seçildi.