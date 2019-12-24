Ferrari'nin Baş Pazarlama ve Ticaret Sorumlusu Enrico Galliera, Ferrari'nin bazı modellerinin sahip olduğu sert tasarımın bazı kadınları korkutabildiğine değindi ve yakın geçmişte tanıtılan Roma'nın hem erkek hem de kadınlara hitap ettiğini söyledi.

Spor otomobiller denildiğinde akıllara gelen ilk şirketlerden bir tanesi olan Ferrari, uzunca bir süredir sert tasarıma sahip araçlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ancak şirket, şu sıralar ilginç bir tartışmanın odağında. Bu tartışmaların konusu ise "kadınlar". Ferrari'ye göre kadınlar bile "kadın Ferrari"leri istemiyor ve şirketin gerek tasarımları gerekse renk skalaları hem erkekleri hem de kadınları çekmeye fazlasıyla yetiyor.

Ferrari'nin Baş Pazarlama ve Ticaret Sorumlusu Enrico Galliera, "Arabian Business" ile bir röportaj yaptı ve röportajında, şirketin kadınlara hangi gözlerle baktığını açıkladı. Şirketin kısa bir süre önce tanıttığı "Roma" modelinin tasarımına değinen Galliera, Ferrari'nin bu modelle daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak istediğini ancak bu aracın tasarımının kadınlara özel olarak hazırlanmadığını söyledi.

Ferrari: Tasarımlarımız hem kadınlara hem de erkeklere hitap ediyor

Galliera'nın ifadelerine göre Ferrari, zaten hem kadınlara hem de erkeklere hitap ediyor. Çünkü şirket, zaman zaman çeşitli faaliyetler düzenliyor ve bu faaliyetlerle Ferrari sahibi çiftlerin, deneyimlerini paylaşabilmelerine yardımcı oluyor. Üstelik Galliera'nın ifadelerine göre kadınlar, bu faaliyetlerle Ferrari'yi zaten yakından tanıyorlar ve bu da kadınların, Ferrari'yi tercih etmelerine yardımcı oluyor.

Ferrari'nin önemli isimlerinden Galliera'nın ifadelerine göre kadınlar, Ferrari'nin sert yapısından zaman zaman korkabiliyorlarmış ve bu da kadınların, Ferrari'lerden uzaklaşmasına neden oluyormuş. Ancak Galliera, Ferrari Roma'nın tasarımının daha zarif olduğunu savundu. Galliera'ya göre Roma hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden bir model olarak hazırlanmış durumda.

Galliera, verdiği röportajda Ferrari'nin spor arabalar üzerine çalışan bir şirket olduğunu ve bu bağlamda araçlarında her rengi kullanamadıklarını vurguladı. Galliera, kadınların isteseler bile pembe renkli bir Roma'ya hiçbir zaman sahip olamayacaklarını ifade etti. Yani şirket, yıllardır üzerinde yürüdüğü çizgiden şaşmayı düşünmüyor.

Otomobil sektörü, son dönemlerde ağır bir SUV baskısı altına girmiş durumda. Tüketiciler, yeni bir araç satın almak istediklerinde tercihlerini daha çok SUV modellerinden yana kullanıyorlar. Hatta Aston Martin, SUV araçların satışlarında yaşanan patlamaların kadın müşterilerden kaynaklandığına inanıyor. Aslına bakacak olursak Ferrari'nin de yakın bir gelecekte ilk SUV modeliyle müşterilerin karşısına çıkacağını ve kadınlara doğrudan ulaşabileceğini söyleyebiliriz.