Ferrari'nin 612 Beygir Gücündeki Yeni Aracı 'Roma' Tanıtıldı

İtalyan otomobil devi Ferrari'nin yeni modeli gün yüzüne çıktı. Yeni aracına "Roma" adını veren şirket, retro ve minimalist tasarımıyla çok güçlü bir motoru birleştirmiş durumda.

Otomobil sektörünün kendine en çok imrendiren şirketlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Ferrari. Şirket, bugüne dek ürettiği hemen her araçla tüketicileri kendisine hayran bırakmayı başardı. Şimdi de yeni bir model ile karşımıza çıkan Ferrari, retro bir tasarımla günümüz teknolojilerini birleştirerek ortaya muhteşem bir iş çıkarmış durumda. Ferrari "Roma", 1950'li ve 60'lı yılların İtalya'sını temsil etmek için hazırlandı.

Ferrari tarafından yapılan açıklamalarda Roma'nın tasarımının İtalya'nın geçmişindeki canlı yaşama saygı duyduğu söyleniyor. Aslına bakacak olursak Ferrari Roma, tasarımsal olarak da geçmişi yansıtıyor çünkü bu araç, Ferrari'nin "250 GT Berlinetta Lusso" ve "250 GT 2 + 2" modellerinden esinlenilmiş gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri, Ferrari Roma ile tanıştıralım.

Ferrari Roma, fazlasıyla pürüzsüz, minimalist ve sağlam görünüyor. Ancak aracın minimalist tasarımı, motoruna hiçbir şekilde yaklaşmamış. Çünkü Roma'nın kaputunun altında 612 beygir gücünde bir canavar yatıyor. 3.9 litrelik çift turbolu V8 motorun kullanıldığı Roma, 760 Nm tork üretebiliyor. Ferrari'nin yeni süper otomobili, 8 ileri vitesli ve çift kavramalı bir şanzımana sahip.

Aracın bu yüksek motor gücü, hıza da doğrudan yansıyor. Öyle ki Ferrari Roma, sadece 3.4 saniyede 100 kilometre/saat, 9.3 saniyede de 200 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Ferrari'nin görünüşte minimalist, performansta canavar olan yeni aracı Roma'nın ulaşabileceği maksimum hız ise saatte 320 kilometre.

Elbette bu yüksek hız, beraberinde güçlü bir aerodinamik tasarıma ihtiyaç duyuyor. Bu durumun farkında olan İtalyan otomobil devi de elinden geleni ardına koyamamış. Şöyle ki; eğer görsellere dikkatli baktıysanız aracın dışında bir kapı kolu olmadığını görmüşsünüzdür. İşte bu kapı kolu tasarımı, Ferrari'nin aracın aerodinamiğini güçlendirmek için kullandığı yeni bir teknoloji. Kapı kolları, sadece ihtiyaç duyulduğunda dışarı doğru çıkıyor.

Aracın iç kısmına baktığımız zaman da Ferrari'nin tüm ihtişamını açıkça görebiliyoruz. Orta paneli dokunmatik özelliği olan bir ekranla tamamlayan Ferrari, yolcu koltuğunun önüne de bir multimedya kontrol ekranı eklemiş durumda. Böylelikle zaten iki kişilik olan bu araçtaki yolcu, multimedya sistemini konforunu kaybetmeden kontrol edebiliyor.