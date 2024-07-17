Ferrari, ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında tanıtacak. Araç 2026 yılında yollarda olacak.

Ferrari, 2025 yılı sona ermeden önce tarihindeki ilk elektrikli otomobilini tanıtmak konusunda oldukça kararlı gözüküyor. İtalyan devinin ilk elektrikli aracı hakkında çok az şey biliniyor ve muhtemelen firmanın yapacağı tanıtıma kadar da bu durum değişmeyecek. Ferrari, elektrikli araçlardan ne beklemeleri gerektiği konusunda müşterilerine karmaşık ve belirsiz vaatler sunuyor.

Daha önce görüntülerini gördüğümüz komik sahte egzozlara sahip elektrikli araç prototipi hakkında konuşan Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, bu araçların birkaç bin kilometrelik test tamamladığını belirtti. Vigna, "Elektrikli arabalar yaptığımızda, onları doğru şekilde üreteceğiz" derken test sürücülerini de "ilk müşterileri" olarak nitelendirdi.

Ferrari araçların sesi üzerinde çalışıyor

Ferrari'nin deneyiminin bir parçası ise elektrikli otomobillerle birlikte aracın değişecek olan sesi oldu. Vigna, Ferrari araçlarının benzersiz bir ses imzasına sahip olacağını söylemiş olsa da detay vermemişti. İtalyan devi 2023 yılında da bir egzoz notasını (sahte motor sesi) patentlemişti. Vigna, ses ve his olarak elektrikli araçların sağlayabileceği olanaklara açık olduğunu belirtti. Yani bu araçlarda programlanabilir his ve ses seçenekleri görmemiz mümkün olabilir.

Elektrikli aracın gücü ve fiyatı hakkında kesin bir bilgi almak için Ferrari'nin tanıtımını beklemek gerekecek gibi gözüküyor ancak Vigna, elektrikli aracın 500 bin dolara satılacağı iddialarını yalanlayarak bunu "sürpriz" olarak nitelendirdi. Aracın resmi olarak satışa çıkması ise 2026'yı bulacak.