Ferrari, PUBG Mobile’a geliyor

PUBG MOBILE, Scuderia Ferrari HP ile küresel iş birliğini duyurdu. Ferrari temalı özel içerikler 2026’da oyuna eklenecek ve ilk kez oyun dünyasında yer alacak.

PUBG MOBILE, Scuderia Ferrari HP ile küresel çapta yeni bir iş birliğine imza attı. 2026 yılında başlayacak bu ortaklıkla Ferrari’nin ikonik yarış ruhu ve mühendislik anlayışı ilk kez PUBG MOBILE evrenine taşınacak.

İş birliği kapsamında Ferrari ve Scuderia Ferrari HP temalı özel oyun içi içerikler oyuncularla buluşacak. Ferrari’nin performans, hız ve teknik mükemmeliyet anlayışı, oyundaki deneyimin merkezine yerleştirilecek.

PUBG MOBILE cephesi bu ortaklığı, oyunun küresel marka iş birliklerinde önemli bir adım olarak görüyor. Ferrari tarafı ise bu hamleyle yarış mirasını daha genç ve geniş bir kitleye, interaktif bir ortamda ulaştırmayı hedefliyor.

Bu iş birliği, mobil oyunlarla otomotiv dünyasının giderek daha fazla kesiştiğini gösteriyor. 2026 itibarıyla PUBG MOBILE’da hız, prestij ve rekabet duygusu bir üst seviyeye çıkacak.